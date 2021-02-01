Ростовская АЭС получила анонимное сообщение об угрозе взрыва

На Ростовской атомной электростанции идет проверка, связанная с получением анонимного обращения с угрозами. К настоящему времени нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявлено, сообщается на официальном сайте АЭС.

Как сообщал "Интерфакс", утром на электронную почту главы службы безопасности электростанции пришло письмо от анонима с угрозой теракта на объекте.

По данным предприятия, сейчас в штатном режиме работают три энергоблока станции, четвертый с воскресенья находится на плановом ремонте. Радиационный фон в районе АЭС и на прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Проверка не отразилась на работе предприятия, отмечается в пресс-релизе компании. Станция обеспечивает электроэнергией Волгоградскую, Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края.