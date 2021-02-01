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Рубрика: Происшествия

В Ялте задержали продавцов фиктивных турпутевок

Текст: Юлия Суконкина
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Ялте сотрудники полиции задержали супругов, подозреваемых в мошенничестве при продаже туристических путевок, которые обманули клиентов на 1,5 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба Главного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю
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Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, мошенники разместили в социальных сетях объявления о продаже туров по заманчивым ценам. Люди переводили деньги по указанным реквизитам, но услуг не получали. Обманутые граждане начали писать заявления в полицию - всего зарегистрировано 15 таких обращений.

Мошенниками оказались супруги из Воронежа. Как выяснилось, 62-летний подозреваемый ранее работал в туристическом агентстве. После увольнения он создал группу в соцсетях "Горячие туры и круизы Ялты", через которую и продавал фиктивные путевки онлайн. Супруги брали с клиентов задаток и предоставляли в качестве гарантии фиктивные документы о переводе денег в туристическую фирму. А затем они объявили, что в связи с пандемией все поездки перенесены на неопределенный срок.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Подозреваемые признали свою вину в совершении преступлений и арестованы.

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