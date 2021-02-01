В Крыму истощились запасы Симферопольского водохранилища

Ежедневный забор воды из Симферопольского водохранилища сократился до 23 тысяч кубометров в сутки. Это стало возможным после запуска водовода с востока полуострова Веселое - Дзержинского. Об этом на совещании, посвященном ситуации с водоснабжением, заявил гендиректор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

По его словам, приток воды в Симферопольское водохранилище после прошедших обильных осадков так и не начался. А уровень в водоеме упал до критических значений.

- Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились, - сказал Владимир Баженов. - Та вода, которая в нем есть, уже давно стала некондиционной, но мы решили проблему с запахом. Технически у нас зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается: за прошедшие сутки из него было поднято всего 23 тысячи кубических метров воды. Напоминаю, что начиналось все с ежедневного забора 73 тысяч "кубов".

Напомним, что в феврале после запитки Симферополя от новых артезианских источников - Ивановка-2 и Чеботарка-2 - подъем воды из водохранилища полностью прекратится. А к апрелю заработает новый Бештерек-Зуйский водозабор. Это позволит получать из подземных горизонтов до 120 тысяч кубометров воду в сутки и обходиться без поверхностных источников. Приток в водохранилища может возобновиться в феврале-марте с таянием накопившегося в горах снега.