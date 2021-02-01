В Волгограде назвали пятерку суперфиналистов конкурса "Учитель года"

В суперфинал федерального конкурса "Учитель года России", проходящего в Волгограде, вышли пять педагогов.

За главный приз поборются две учительницы русского языка и литературы Елена Цыдыпова из Улан-Удэ и Диана Минец из Череповца, а также трое математиков Михаил Гуров ( Ростов-на-Дону), Сергей Левченко (Майкоп) и Иван Меньшиков (Санкт-Петербург).

Победителя назовут 2 февраля. Конкурсантам предстоит последнее испытание в виде пресс-конференции, на которой они будут отвечать на вопросы жюри.

Всего в финальном этапе приняли участие 85 педагогов из всех субъектов РФ.