Фото: Что дарили Борису Ельцину на дни рождения

Выставка подарков первому президенту России в Екатеринбурге в честь 90-летия Бориса Ельцина пополнилась новыми экспонатами.

Как рассказала ТАСС руководитель экспозиционно-выставочного отдела музея Марина Соколовская, впервые на выставке представлен, например, "Орден дружбы" - неофициальная награда от друзей Бориса Николаевича по институту. Ее он получил на шестидесятилетие. Тогда же товарищи подарили ему неваляшку, как символ того, что он, как и эта кукла, никогда не должен падать.

Среди подарков есть такие интересные экспонаты, как модель истребителя от Александра Руцкого - генерал-майора авиации в отставке и политического деятеля, символические ключи от Мадрида и предметы, которые побывали на орбите - на станции "Мир".

Кстати

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов и другие возложили сегодня цветы к памятнику Борису Ельцину.

Напомним, имя перового президента в городе носит Уральский федеральный университет и одна из центральных улиц.