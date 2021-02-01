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01.02.2021 13:25
Рубрика: Происшествия

Главу курганского Росреестра арестовали по обвинению в растрате

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В отношении руководителя регионального управления Росреестра Олега Молчанова возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в растрате с использованием служебного положения. По решению суда чиновник взят под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Курганской области.

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По версии следствия, в 2016-2019 годах в Росреестре определенному кругу сотрудников выдавались премии. Потом средства обналичивали и передавали руководству. По указанию Молчанова, деньги использовали на цели, не связанные со служебной деятельностью управления. По данным следствия, речь идет о крупных суммах.

В рамках уголовного дела следователи совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России при поддержке сил Росгвардии провели обыски в служебных помещениях Управления Росреестра, по месту жительства чиновника. Сейчас устанавливается круг сотрудников, имеющих отношение к делу, а также размер причиненного ведомству ущерба.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Борьба с коррупцией

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