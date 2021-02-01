На Ямале при пожаре в общежитии погибли два человека

В ямальском городе Лабытнанги расследуют обстоятельства пожара в деревянном одноэтажном общежитии на улице Озерной и гибели двух человек в результате этого происшествия.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы накануне в 17:21 по местному времени. Уже в 19:00, по сообщению регионального главка МЧС, пожар был ликвидирован: огонь повредил стены и потолок в одной из квартир на площади 20 квадратных метров, закопчен коридор на площади 144 квадратных метра.

"Обнаружены тела двух человек с признаками воздействия высоких температур и открытого пламени. Личности их установлены, это жильцы общежития - женщина 1975 года рождения и мужчина 1962 года рождения", - передает Следственный комитет автономного округа.

Причины пожара и причиненный им ущерб сейчас выясняются. Также назначена судмедэкспертиза тел, которая определит, от чего погибли люди. По результатам начатой доследственной проверки будет принято процессуальное решение.