Житель Екатеринбурга попытался через суд доказать право купить в ресторане быстрого питания стакан газированного напитка, не надевая при этом маску. Процесс проигран, и это должно стать уроком для всех, кто думает, что санитарные правила - это нечто несерьезное.

Как рассказали в Свердловском областном суде, летом прошлого года некий Владимир И. в ресторане-фастфуд попытался купить стаканчик газировки. Но так как он был без маски, на кассе ему отказали.

Вежливое "нет" мужчина воспринял как личное оскорбление и вопиющее беззаконие. Таких, с позволения сказать, потребителей у нас не так уж мало, увы.

Обычно подобный конфликт заканчивается криком, съемками на телефон и последующими "пятиминутками ненависти" в Сети. Однако на этот раз гражданин решил пойти дальше и засудить "обидчиков".

Напомним, лето прошлого года было своего рода передышкой. После жесткой весны наступила пауза, вирус ненадолго отступил, а многим казалось, что ушел навсегда. Ограничения были смягчены, но продолжали действовать.

Если посетитель отказывается надеть маску, то продавец вправе, не вступая с ним в конфликт, отказать в обслуживании. А для пресечения правонарушения надо вызвать сотрудников полиции

"Владимир И. посчитал, что его права на заключение договора купли-продажи нарушены, - рассказывают в Свердловском областном суде. - Он полагал неправомерным включение в договор купли-продажи требование надеть маску, поскольку оно противоречит Гражданскому кодексу РФ. Мужчина подал иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга о компенсации морального вреда. В исковом заявлении он отметил, что указ губернатора не дает указаний хозяйствующим субъектам отказывать в обслуживании покупателям, у которых нет маски. Кроме того, он не регламентирует, за чей счет должна быть приобретена маска. Владимир просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей".

Согласно Гражданскому кодексу, предприниматель не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора. Иными словами, не вправе выдумывать какие-то ограничения, например, продавать товар только людям в галстуках или отказывать в стакане газировки тем, кто без макияжа.

Однако в ГК предусмотрены исключения: некоторые ограничения могут вводиться законами или иными правовыми актами.

"Таковыми могут выступать нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, - подчеркнули в суде. - В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на федеральном, а затем на региональном уровне было установлено требование обязательного использования средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) при посещении объектов торговли. Согласно письмам Минпромторга России, Роспотребнадзора, в случае несогласия посетителя исполнять эти требования представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения".

Поэтому в иске мужчине было отказано.