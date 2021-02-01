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01.02.2021 14:05

"Транснефть-Сибирь" выполнила геотехнический мониторинг нефтепровода Заполярье-Пурпе

АО "Транснефть - Сибирь" в полном объеме исполнило программу мониторинга технического состояния трубопроводов и сооружений линейной части, технологического оборудования, зданий и сооружений нефтеперекачивающих станций магистрального нефтепровода Заполярье - Пурпе в 2020 году.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"

Работы по геомониторингу состояния объектов проводились совместно с ООО "НИИ Транснефть", АО "Гипротрубопровод" и АО "Транснефть - Диаскан". Выполняется контроль проектных значений параметров и качественных характеристик, а также поддержание на требуемом уровне технического состояния зданий и сооружений линейной части МН Заполярье - Пурпе, головной НПС-1 "Заполярье" и промежуточной НПС-2 "Ямал". Цель - обеспечение надежной эксплуатации, промышленной и экологической безопасности объектов магистрального нефтепровода, расположенных в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов.

Выполнены по два цикла контроля планово-высотного положения объектов и температурного режима грунтов по 4,4 тыс. термометрическим скважинам оснований опор трубопровода и ВЛ на линейной части, зданий и сооружений ГНПС-1 "Заполярье" и НПС-2 "Ямал". Проведена оценка работоспособности и эффективности 98,2 тыс. термостабилизаторов грунта. Выполнены геофизические и геологические обследования 13 участков линейной части, расположенных в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов.

Помимо этого, проведено воздушное лазерное сканирование и цифровая аэрофотосъемка линей-ной части протяженностью 484 км и площадных объектов с целью определения отклонений конструктивных параметров зданий и сооружений, и развития экзогенно-геологических процессов.

Впервые в 2020 году выполнено наземное лазерное сканирование ГНПС-1 и НПС-2, включая разра-ботку 3D-моделей станций, общей площадью 85 га. Цель - контроль планово-высотного положения зданий и сооружений нефтеперекачивающих станций.

Кроме того, в минувшем году внедрена в эксплуатацию модель информационной системы мониторинга условий эксплуатации линейной части МН, включающая модули для сбора, обработки и визуализации данных геотехнического мониторинга, внутритрубной диагностики, обследований, условий прокладки, а также планирования и контроля выполнения работ по геотехническому мониторингу.

По итогам анализа выполненных работ определено, что проектные значения параметров и качественных характеристик зданий и сооружений МН Заполярье - Пурпе соответствуют требуемому уровню.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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