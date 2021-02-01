В Челябинске ввели единый билет на час поездок в транспорте

С 1 февраля в Челябинске введен единый пересадочный билет на 60 минут поездок в разных видах общественного транспорта. Им может воспользоваться любой владелец транспортной карты, сообщил на аппаратном совещании в городской администрации вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

- Услуга действует на 28 маршрутах горэлектротранспорта и 27-ми автобусных, - пояснил чиновник. - При покупке пересадочного билета информация о бесплатных пересадках автоматически записывается на транспортную карту. В результате все последующие поездки по карте для такого пассажира в этот период времени будут бесплатными.

Стоит отметить, что стоимость проезда за наличный расчет в Челябинске - 23 рубля. Стоимость пересадочного билета - 25 рублей. Поэтому услуга обещает быть востребованной - особенно для тех пассажиров, кто добирается до места разными видами городского транспорта. Транспортные карты можно приобрести у кондукторов и в офисах транспортных предприятий, отметили в мэрии.