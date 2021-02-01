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Рубрика: Общество

В Челябинской области сняли часть коронавирусных ограничений

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации снят ряд коронавирусных ограничений. Об этом глава региона Алексей Текслер сообщил в понедельник в своем Instagram.

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- Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области постепенно улучшается. Принял решение снять некоторые ограничения, - сообщил Алексей Текслер. - До 60 процентов увеличиваем разрешённую вместимость культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Разрешено оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Теперь те услуги, которые из-за пандемии предоставлялись только в электронном виде, вновь можно получить лично.

Распространение коронавируса в регионе пошло на убыль. За последние сутки, по данным минздрава, количество выздоровевших вдвое превысило число заболевших - 579 против 278. Всего с начала пандемии заболели около 45,5 тысячи южноуральцев, из них более 33 тысяч выписаны из больниц, 1711 человек скончались.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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