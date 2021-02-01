В Курганской области завели дело из-за махинаций с жильем для сирот

В Катайском районе Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя и чиновников районной администрации, подозреваемых в мошенничестве с жильем для детей-сирот.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, в июле 2015 года администрация Катайска разрешила предпринимателю перевести находящиеся в его собственности нежилое помещение в жилое с последующей перепланировкой и переустройством его в многоквартирный дом. В результате, в доме было обустроено 16 квартир.

При сдаче объекта у приемочной комиссии замечаний к качеству жилья не возникло. Администрация Катайского района провела аукционы по приобретению квартир, победителем оказался тот самый предприниматель-перепланировщик. Чиновники заключили с ним муниципальные контракты на выкуп жилых помещений, перечислив ему около 8 миллионов рублей. Квартиры были переданы сиротам.

Между тем, по экспертной оценке, дом не соответствует строительно-техническим и санитарно-эпидемиологическим нормам, жить в нем нельзя. По данным Катайского межрайонного следственного отдела, при заключении контракта чиновники знали о строительных изъянах в доме. Кто именно из администрации замешан в мошенничестве, еще устанавливается.

Расследование продолжается.