Высшее образование в России получают 30 процентов всей молодежи страны

Только треть молодых россиян учатся сегодня в вузах. Такие данные приводят эксперты Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала Высшей школы экономики.

В исследовании Вышки - анализ числа студентов по отношению к населению в возрасте 17-25 лет (примерные возрастные рамки потенциального студенчества, включая аспирантов и магистров).

Если смотреть по регионам, то разброс широкий: от минимального одного процента - в Ямало-Ненецком автономном округе до 58 процентов в Томской области. Эксперты отмечают важность территориальной близости вуза: это один из определяющих моментов, по которым выпускник школы решает, пойдет он учиться дальше в вуз или нет. Причем, чем ниже социальное положение и доход семьи, тем более чувствительным является этот фактор. Это понятно: если рядом нет университета, то нужны средства на дорогу и жизнь в другом городе или регионе. Они есть не у всех.

В исследовании отмечается: за последнее десятилетие произошло сокращение заочной и коммерческой форм обучения, в том числе в так называемом сегменте низкокачественного образования.

Больше всего заочных программ было закрыто в Чукотском автономном округе, Смоленской, Мурманской, Архангельской областях, Республике Карелия. Эксперты предупреждают: отказ от "заочки" снижает доступность образования для работающей молодежи там, где это в большей степени характерно для региона. Ситуация достаточно критическая: На Ямале и Чукотке вместе взятых охват молодежи высшим образованием уже не превышает пяти процентов, а в Ненецком автономном округе (НАО) последние филиалы вузов и вовсе закрылись в 2017 году.

При этом, конечно, есть регионы, где молодежь активно и массово учится в вузах. В пятой части субъектов охват примерно треть (30-33 процента) молодежи участвует в высшем образовании. Санкт-Петербург, Томская область, а также Москва - лидеры по показателю охвата: в этих регионах больше половины молодых людей 17-25 лет имеют доступ к обучению в высших учебных заведениях.

Большинство поступивших в вузы - примерно 70 процентов - учатся там же, где окончили школу. Вместе с тем, те, кто принимает решение ради учебы в конкретном вузе уехать из родного региона, выбирают, как правило сравнительно небольшую группу регионов. Москва привлекает примерно 17 процентов от общего числа студентов, Санкт-Петербург выбирают семь процентов. Доли остальных регионов - от одного до трех процентов.

Ряд регионов, по данным ВШЭ, можно отнести к группе риска: охват высшим образованием не превышает 20 процентов, затраты на него высоки, качество тоже "хромает", доля отличников низка. В группу риска эксперты записали Камчатский край, Республику Тыва, Республику Хакасия, Тюменскую область, Забайкальский край, Еврейскую автономную область, а также Кабардино-Балкарскую Республику.

А что со стипендиями? В среднем в расчете на студента они составляют не более 40 процентов от регионального прожиточного минимума. Мало где государственная стипендия позволяет "жить-не тужить" и практически не думать о дополнительных доходах. Так, примерно половину прожиточного минимума за счет стипендии можно покрыть в Мурманской области, республиках Мордовии, Башкортостан и Карелии.