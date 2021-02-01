Разработано мобильное устройство для снижения риска остановки сердца

Исследователи из Mayo Clinic с помощью искусственного интеллекта разработали и испытали небольшой прибор, который умеет выявлять у пациентов риск внезапной остановки сердца. Об этом сообщает eurekalert.org.

Прибор под названием KardiaMobile 6L EKG работает под управлением приложения для обычного смартфона. Он способен определять так называемый синдром удлиненного интервала (LQTS) - группу врожденных расстройств электрической системы подзарядки сердца, при которых возможны аритмия, обмороки и внезапная остановка сердца. Ранняя диагностика с помощью нового устройства позволяет обнаружить потенциально опасное для жизни состояние до того, как проявятся симптомы, и скорректировать способ лечения.

В своих исследованиях ученые опирались на 1,6 миллиона ЭКГ от полумиллиона пациентов для обучения и проверки искусственной нейронной сети. Новый прибор был успешно протестирован на 700 пациентах. От традиционной системы обнаружения LQTS с помощью ЭКТ и двенадцати отведений (типов данных) он отличается большей чувствительностью и меньшей трудоемкостью процесса.