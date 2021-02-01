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01.02.2021 20:02
Рубрика: Общество

Разработано мобильное устройство для снижения риска остановки сердца

Текст: Антон Дерябин

Исследователи из Mayo Clinic с помощью искусственного интеллекта разработали и испытали небольшой прибор, который умеет выявлять у пациентов риск внезапной остановки сердца. Об этом сообщает eurekalert.org.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Прибор под названием KardiaMobile 6L EKG работает под управлением приложения для обычного смартфона. Он способен определять так называемый синдром удлиненного интервала (LQTS) - группу врожденных расстройств электрической системы подзарядки сердца, при которых возможны аритмия, обмороки и внезапная остановка сердца. Ранняя диагностика с помощью нового устройства позволяет обнаружить потенциально опасное для жизни состояние до того, как проявятся симптомы, и скорректировать способ лечения.

В своих исследованиях ученые опирались на 1,6 миллиона ЭКГ от полумиллиона пациентов для обучения и проверки искусственной нейронной сети. Новый прибор был успешно протестирован на 700 пациентах. От традиционной системы обнаружения LQTS с помощью ЭКТ и двенадцати отведений (типов данных) он отличается большей чувствительностью и меньшей трудоемкостью процесса.

Общество Здоровье

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