Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не получала от торговых сетей информации о сложностях с перевозкой товаров морем из-за роста мировых ставок на фрахт (плата за перевозку грузов - прим "РГ"). Об этом сообщили в отраслевой ассоциации, которая представляет интересы более 30% российского розничного рынка.

"В АКОРТ не поступала информация от торговых сетей о каких-либо сложностях с логистикой товаров. Запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса на любом уровне", - сообщили в организации (цитата по ТАСС).