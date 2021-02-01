Роспотребнадзор предупредил об уловках мошенников на фоне пандемии COVID-19

На фоне распространения коронавируса в мире и противоречивой информации о COVID-19 появились мошенники, которые используют разнообразные схемы, связанные с пандемией. Информация об этом опубликована на сайте Роспотребнадзора.

По данным специалистов, в интернете зафиксировано множество сайтов, предлагающих купить очиститель воздуха или другие "чудо-средства", удаляющие вирусы из воздуха и препятствующие заражению COVID-19. Документы на такие приборы, как правило, отсутствуют. Мошенники даже могут пытаться продать обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром по завышенной цене.

Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить "волшебный прибор" или "чудо-таблетку". Обычно такие "продавцы" прекращают общение, если начать подробно расспрашивать о фирме-продавце, производителе или протоколах клинических исследований лекарства. "И помните, любые лекарственные средства назначает только врач и самостоятельно или по совету посторонних людей принимать их не следует", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Мошенники также могут просить пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам за рубежом, объявить сборы на лечение заболевших коронавирусом. Размещают и фейковые предложения об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок.

В ведомстве отмечают, что узнать достоверную информацию о COVID-19 и способах борьбы с коронавирусом, а также о получении государственной поддержки в период пандемии можно только на официальных сайтах: Роспотребнадзора, Минздрава, ВОЗ, правительства и портале Государственных услуг.