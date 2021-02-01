Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции

Россельхознадзор с 29 января ввел очередной запрет на поставки птицеводческой продукции из-за угрозы распространения птичьего гриппа. На этот раз временные ограничения введены в отношении Румынии и отдельной территории Франции, сообщили в ведомстве.

Из Румынии запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы. Исключение составляют лишь товары после обработки, которая вызвала разрушение вирусов гриппа птиц. Кроме того, ограничены поставки кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением продукции растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

С той же даты ограничен экспорт птицеводческой продукции из административной территории Франции - департамента Ло и Гаронна. Запрещен и транзит по российской территории живой птицы происхождением из этого французского региона. В отношении других отдельных французских территорий Россельхознадзор вводил аналогичные запреты, начиная с осени прошлого года. Причины те же - вспышки птичьего гриппа.

Лидерами по поставкам инкубационного яйца в Россию в прошлом году были Нидерланды, Чехия, Германия, Франция и Испания. Всего среди стран дальнего зарубежья в Россию завозит инкубационное яйцо около 20 поставщиков, рассказал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Он напомнил, что вводить ограничения поставок из-за вспышек птичьего гриппа Россельхознадзор начал с четвертого квартала прошлого года. Так, с ноября были введены ограничения в отношении продукции из Великобритании, Дании, Польши, Нидерландов, а также нескольких районов Хорватии, Германии и Швеции. Позже к ним добавились Бельгия и ряд регионов Германии.

По словам эксперта, импорт инкубационного яйца составляет всего лишь 20%, остальные 80% мы обеспечиваем своими силами. "Но это уже налаженные цепочки поставок и технологии. В ситуации ограничений российским компаниям приходится в экстренном порядке переориентироваться на других поставщиков, другие страны", - пояснил Лахтюхов. Однако он признает, что Россельхознадзор действует грамотно. Чтобы не занести высокопатогенный вирус к нам, но в то же время не создавать дефицит на рынке, ведомство чаще всего не блокирует импорт сразу из всей страны, а вводит точечный запрет поставок инкубационного яйца и суточных цыплят именно из тех районов, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа.