Во вторник сборная России в составе Даниила Медведева, Андрея Рублева, Аслана Карацева и Евгения Донского, который также исполняет роль капитана, стартует на командном турнире ATP Cup. Соревнования пройдут со 2 по 6 февраля в Мельбурне и, надеемся, помогут нашим теннисистам получить как минимум хорошую игровую практику перед началом Australian Open. Все-таки две недели обязательного карантина, пусть и с возможностью тренироваться около четырех часов ежедневно, - не самый оптимальный график подготовки.

В прошлом сезоне Андрей Рублев стал рекордсменом по количеству выигранных турниров. Их было пять. Фото: РИА Новости

Если говорить о максимальных целях, то хотелось бы превзойти прошлогодний результат. Тогда сборная России дошла до полуфинала, где уступила будущим чемпионам - сербам. В этом сезоне из-за пандемии сетку турнира сократили с 24 до 12 команд и убрали стадию четвертьфиналов. Теперь, чтобы попасть в четверку лучших, нужно занять первое место в своей группе. Нашими соперниками будут Аргентина и Япония. Их лидеры - Диего Шварцман (9-й номер рейтинга ATP) и Кеи Нисикори (41-й). Россиян во главе с четвертой ракеткой мира Медведевым, выигравшим Итоговый чемпионат ATP-2020 в Лондоне, называют фаворитами группы D.

Медведев считает, что с настроем у ребят проблем не возникнет. Все уже прониклись командным духом.

- Я выступал на ATP Cup в прошлом году. Собственно говоря, я единственный из нынешнего состава, у кого был такой опыт, - приводит слова Медведева ATP Tour. - Но командные соревнования - это всегда здорово, потому что они заставляют тебя выйти из состояния, в котором ты сосредоточен только на себе. Ведь в теннисе такой формат - редкость. А тут каждого поддерживает вся сборная на скамейке. И это совершенно особенное чувство.

Андрей Рублев, завоевавший пять трофеев в прошлом году и поднявшийся на восьмое место в мировом рейтинге, снова готов выкладываться на корте на все сто процентов.

- Просто невероятно быть частью такой прекрасной команды. Однако не стоит отрываться от реальности. Надо понимать, что в турнире участвуют сильные сборные с топовыми игроками в составе. Думаю, будет очень тяжело, - отметил Рублев. - Я надеюсь, что мы сделаем все возможное. Моя главная задача - выкладываться на сто процентов и получать удовольствие.