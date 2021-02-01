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01.02.2021 12:14
Рубрика: Общество

Российских врачей избавили от бумажных документов

Текст: Елена Манукиян
Вступил в силу приказ Минздрава, который позволяет врачам отказаться от бумажного документооборота и перейти на электронный. Правовой статус электронного медицинского документа теперь закреплен официально, это позволит медорганизациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате.

"Мы уже второй год живем в федеральном проекте создания единого цифрового контура, а сам процесс цифровизации идет еще дольше - с начала 2000-х годов. Но мы до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде", - говорит заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По его словам, отказ от обязательного дублирования медицинских документов на бумаге позволит врачу более эффективно использовать свое рабочее время и оперативно обмениваться медицинскими документами по каналам связи при обращении пациента в различные медицинские организации, повысить преемственность медицинской помощи, ее безопасность и качество.

Однако он пояснил, что практического перехода к ведению и использованию электронных медицинских документов необходимо еще разработать методические документы и рекомендации для больниц и поликлиник, и выполнить большой объем организационной работы.

Так, перевод медицинских документов в цифру может происходить в двух вариантах. Первый, это так называемые электронные копии бумажных документов, скан-копии. Такой вариант цифровизации не позволит обеспечить автоматическую обработку документов, их анализ и систематизацию. Однако он предоставляет возможность перейти на обмен подобными документами в максимально короткие сроки.

Фото: iStock
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Второй вариант, это так называемые структурированные электронные медицинские документы (СЭМД). Они имеют четкую структуру и формат, содержат данные на основании справочников и классификаторов. По его словам, они предоставляют совершенно другие возможности для цифровизации здравоохранения как в части анализа информации, так и с точки зрения применения систем поддержки принятия врачебных решений и технологий искусственного интеллекта.

"В 2021 году мы планируем перевести в такой формат более 50 типов документов. В первую очередь, те из них, которые важны для обеспечения преемственности оказания медицинской помощи, это выписной эпикриз, результаты лабораторных и инструментальных исследований. Рассчитываем, что в 2022 году мы будем иметь весь набор необходимых цифровых документов, которые будут доступны пациенту в его личном кабинете", - подытожил замминистра.

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