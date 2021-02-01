Российский вратарь "Рейнджерс" подрался с одноклубником после поражения в НХЛ

Российский голкипер клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев подрался с защитником команды Энтони Деанджело после недавнего поражения от "Питтсбурга".

Матч между этими командами прошел в ночь на воскресенье. "Рейнджерс" уступили в овертайме со счетом 4:5. Для команды это поражение стало пятым в последних шести встречах.

После матча Деанджело и Георгиев повздорили в подтрибунном помещении. Как сообщает The Athletic, хоккеисты устроили потасовку. Георгиев на следующий день пропустил тренировку команды.

Сообщается, что руководство "Рейнджерс" приняло решение расстаться с защитником, который был выставлен на драфт отказов. В матче против "Питтсбурга" Георгиев пропустил четыре шайбы в тот момент, когда Деанджело был на льду.