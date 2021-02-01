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01.02.2021 19:04
Рубрика: Экономика

Росстат: Экономика России потеряла 3,1% за 2020 год

Текст: Игорь Зубков
Экономика России сократилась в 2020 году на 3,1%, объем ВВП составил в текущих ценах 106,6 трлн рублей.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Это первая оценка ВВП за 2020 год, позже Росстат уточнит ее по мере поступления дополнительной отчетности. Эта оценка оказалась значительно лучше прогнозов, даже официальных. Так, Минэкономики еще до наступления второй волны коронавируса прогнозировало снижение ВВП в 2020 году на 3,9%, а Банк России оценивал его сначала в 4,5-5,5%, затем - в 4-5%.

Фото: iStock
МВФ повысил прогноз по экономике России

Просадка экономики вызвана двойным шоком - пандемией и введенными для борьбы с ней ограничениями, а также снижением цен на нефть и сокращением ее добычи в рамках обязательств России по сделке ОПЕК+ (добыча нефти и газа в 2020 году снизилась на 8,1%, сообщал Росстат).

Как отмечает Росстат в комментариях к данным по ВВП, значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (-24,1%), учреждения культуры и спорта (-11,4%), предприятия транспорта (-10,3%).

Расходы на конечное потребление сократились на 5,2%, что связано с падением потребительского спроса, преимущественно на непродовольственные товары и услуги. Расходы домашних хозяйств на конечное потребление снизились сразу на 8,6%.

Поддержку экономике оказало увеличение расходов бюджета. По данным Росстата, конечное потребление сектора госуправления и НКО, обслуживающих домашние хозяйства, выросло на 3,9%, прежде всего, из-за увеличения расходов на здравоохранение и другие виды деятельности, связанные с борьбой с пандемией.

Доля оплаты труда в структуре ВВП повысилась c 46,3% до 49,5%. Среди причин Росстат называет увеличение объемов выплат работникам здравоохранения и иных отраслей, участвующих в борьбе с пандемией.

Доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 11,3% до 10,9% за счет сокращения налоговых поступлений (в основном таможенных пошлин) и увеличения субсидий, связанных с мерами государственной поддержки бизнеса.

По прогнозу МВФ экономика России в 2021 году вырастет на 3%, в 2022 году - на 3,9%.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Росстат

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