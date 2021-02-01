Ростуризм готовит третий этап программы кешбэка

Отправиться в путешествие по стране весной россияне смогут со скидкой в 20%. Ростуризм начал подготовку к запуску третьего этапа программы туристического кешбэка, то есть возврата части уплаченной стоимости тура.

Ведомство опубликовало проект постановления правительства об этом.

Первый этап программы прошел в августе 2020 года. Россияне покупали туры в течение двух недель, не участвовали курортные регионы, например Краснодарский край. На втором этапе срок распродажи существенно увеличили. Путешественники могли покупать туры и бронировать отели в России с 15 октября по 5 декабря. При этом само путешествие могло пройти до 10 января 2021 года, то есть затрагивало новогодние каникулы. Участвовали все регионы.

Сроки проведения третьего этапа пока не известны. Но представители туриндустрии предлагали распространить программу на весенний сезон. Накануне Ростуризм предложил подготовить туры на период до 20 июня 2021 года, включая майские праздники.

Основные условия останутся прежними. Туристы, купившие туры, круизы по России или забронировавшие отели внутри страны и оплатившие покупку картой "Мир", получат обратно 20% стоимости покупки в течение пяти дней. Карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности "Мир". Деньги перечислят на нее же. Период проживания в отеле должен быть не менее двух ночей.

Ростуризм предложил распространить программу на детский отдых.

По двум первым этапам программы продано туров на 6,5 млрд рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 млрд.