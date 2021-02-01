C 1 февраля открываются для посетителей все музеи в Ватикане. Они были закрыты рекордные 88 дней - это самый длительный перерыв в работе Папских коллекций со времен Второй мировой войны.

Последний год Музеи Ватикана работали в так называемом режиме "гармошки". Полностью прекратили свою деятельность в начале всеобщего карантина 9 марта и частично возобновили работу с 1 июня, но уже спустя три месяца вновь закрылись для публики.

Тем не менее, пока посетителям придется выполнить ряд условий, чтобы получить доступ в храм культуры. Билеты можно будет приобрести только предварительно на сайте музеев, и только на определенное время. Опоздание на 15 минут приведет к аннулированию билета и возврату денег посетителю. Зайти в хранилище смогут лишь лица в медицинских масках, чья температура тела не превышает 37,5 градуса Цельсия. При этом дистанция между посетителями должна составлять не менее 1 метра.