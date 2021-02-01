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Рубрика: Экономика

С 1 февраля в чеке должно указываться точное наименование товара

Текст: Светлана Ментюкова
С 1 февраля потребители вправе требовать от продавца указание в товарном чеке точного наименования реализованных товаров или услуг. Вступает в силу приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) N ЕД-7-20/662.

Согласно разъяснениям ФНС, дополняется перечень реквизитов, которые индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие специальные налоговые режимы, обязаны указывать на кассовом чеке и бланке строгой отчетности. Ранее бизнесменам, использующим льготные режимы налогообложения, достаточно было указать в фискальном документе позицию: "Товар", "Продукты" или "Услуга".

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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К 1 февраля предприниматели должны были сменить соответствующие настройки в контрольно-кассовых аппаратах. С сегодняшнего дня наименования реализуемых товаров и услуг в чеках обязаны указывать все продавцы, без исключения (такая обязанность предусмотрена частью 17 статьи 7 ФЗ № 290-ФЗ от 3 июля 2016 года).

"С 1 февраля 2021 года индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, УСН и ЕСХН, за исключением ИП, осуществляющих торговлю подакцизными товарами, обязаны включать в состав кассового чека (бланка строгой отчетности) реквизиты "наименование предмета расчета", "количество предмета расчета" и "цену за единицу предмета расчета"", - следует из документа.

Кассовый бланк также дополнится и другими обязательными реквизитами. Помимо номенклатуры товара или услуги, реализованной предпринимателем, там также должно быть указано количество проданных или оказанных, если речь идет об услугах единиц; цена за единицу реализованного объекта, с учетом наценок, надбавок, скидок и НДС; общая стоимость по позиции (цена, помноженная на количество).

По статье 14.5 КоАП РФ штраф за ошибки в кассовом чеке может составить до трех тысяч рублей.

Экономика Товары и цены Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Вступают в силу в феврале 2021 года Налоговое законодательство

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