С 1 февраля в чеке должно указываться точное наименование товара

Согласно разъяснениям ФНС, дополняется перечень реквизитов, которые индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие специальные налоговые режимы, обязаны указывать на кассовом чеке и бланке строгой отчетности. Ранее бизнесменам, использующим льготные режимы налогообложения, достаточно было указать в фискальном документе позицию: "Товар", "Продукты" или "Услуга".

К 1 февраля предприниматели должны были сменить соответствующие настройки в контрольно-кассовых аппаратах. С сегодняшнего дня наименования реализуемых товаров и услуг в чеках обязаны указывать все продавцы, без исключения (такая обязанность предусмотрена частью 17 статьи 7 ФЗ № 290-ФЗ от 3 июля 2016 года).

"С 1 февраля 2021 года индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, УСН и ЕСХН, за исключением ИП, осуществляющих торговлю подакцизными товарами, обязаны включать в состав кассового чека (бланка строгой отчетности) реквизиты "наименование предмета расчета", "количество предмета расчета" и "цену за единицу предмета расчета"", - следует из документа.

Кассовый бланк также дополнится и другими обязательными реквизитами. Помимо номенклатуры товара или услуги, реализованной предпринимателем, там также должно быть указано количество проданных или оказанных, если речь идет об услугах единиц; цена за единицу реализованного объекта, с учетом наценок, надбавок, скидок и НДС; общая стоимость по позиции (цена, помноженная на количество).

По статье 14.5 КоАП РФ штраф за ошибки в кассовом чеке может составить до трех тысяч рублей.