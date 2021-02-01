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Рубрика: Русское оружие

Из глубины на гиперзвуке

Новейшие ракеты испытают на подводных лодках
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8370)
Министр обороны Сергей Шойгу провел Единый день приемки военной продукции. Он рассказал, что в 2020 году в российскую армию поступило более шести тысяч шестисот основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Но начался этот день с печального известия о смерти великого советского и российского артиста Василия Ланового. Сергей Шойгу возложил цветы к известной скульптурной композиции "Офицеры" у здания минобороны. Открывая заседание, министр попросил почтить память артиста минутой молчания.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными

Выступая на Едином дне приемки военной продукции, Шойгу отметил, что в результате поставок нового и модернизированного вооружения уровень современности сил общего назначения превысил 70 процентов, а стратегических ядерных сил - 86 процентов.

"Поступившая техника интенсивно эксплуатируется, участвует в проверках боевой готовности частей и соединений, учениях, тренировках", - подчеркнул министр.

По его словам, в рамках госпрограммы вооружений обустроена инфраструктура Ракетных войск стратегического назначения в Калужской и Оренбургской областях, что позволило поставить ракетные комплексы на боевое дежурство. "Для проведения летных испытаний перспективного ракетного комплекса стратегического назначения возведены необходимые объекты на космодроме Плесецк", - подчеркнул Шойгу.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Стратегическое преимущество: NI оценил ракеты "Циркон" на подлодках РФ

По его словам, в интересах космических войск реконструирован монтажно-испытательный комплекс для разгонного блока ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5".

В свою очередь, заместитель министра обороны Алексей Криворучко рассказал, что с 2022 года в войска начнут серийно поставляться новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".

С 2022 года в войска начнут серийно поставляться новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон"

По словам Криворучко, эта новейшая ракета в 2021 году будет испытываться на подводных лодках. Завершатся государственные испытания "Цирконов" в 2021 году.

Русское оружие Вооружение России

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