Ученые доказали, что Сахара периодически превращалась в "рай"

Международная команда геологов и археологов впервые обнаружила достоверные исторические доказательства того, что пустыня Сахара в древности периодически представляла собой настоящий "райский уголок", изобиловавший водными ресурсами, флорой и фауной.

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, а коротко о нем рассказывается на сайте Гавайского университета в Маноа. О том, что Сахара в древности была регионом с умеренным влажным климатом, ученые догадывались давно.

Во-первых, здесь неоднократно во время раскопок находили остатки лесов и останки животных, которое при нынешнем засушливом климате в этом районе не смогли бы выжить. Во-вторых, о древнем изобилии флоры и фауны рассказывают наскальные рисунки, найденные в Сахаре. Одним из самых известных, например, является доисторическое изображение жирафа - животного, которое сейчас неминуемо погибло бы, окажись оно в пустыне.

Однако только в новом исследовании впервые представлены достоверные исторические свидетельства того, что в древности большая часть Сахары была зеленой. Кроме того, было проведено компьютерное моделирование климата.

В начале своего исследования ученые изучили керны, извлеченные из Средиземного моря. Ил с морского дна помог понять историю основных экологических изменений в Северной Африке за последние 160 тысяч лет. Команда работала в ливийском заливе Сирт.

"Мы предположили, что когда пустыня Сахара была зеленой, реки, которые давно уже пересохли, были очень активными, - говорит соавтор исследования Сесиль Бланше из Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ. - Они впадали в Сиртский залив и приносили туда частицы из нынешней Сахары".

Ученые посчитали, что анализ таких отложений может помочь лучше понять обстоятельства "жизни и смерти" этих рек и даст важную информацию о сроках и причинах произошедших климатических изменений. Для получения проб был использован передовой "поршневой" метод отбора кернов. В морское дно были вдавлены огромные цилиндры, при помощи которых удалось извлечь на поверхность почти 10-метровые "колонны" ила.

Эти слои, как оказалось, содержат частицы речных растений и остатки раковин речных обитателей. Они были принесены в море с африканского континента. Объединив анализ этих отложений с результатами компьютерного моделирования, ученые точно установили, каким был климат на протяжении тысячелетий. Это, в свою очередь, помогло объяснить радикальные изменения в окружающей среде Северной Африки за последние 160 тысяч лет.

Было подтверждено то, что несколько крупных рек эпизодически протекали через ныне один из самых засушливых регионов на Земле. То есть в истории Сахары действительно были периоды, когда выпадавших там осадков хватало для питания рек. К засухам же периодически приводили внешние факторы.

"Мы обнаружили, что небольшие изменения орбиты Земли, а также увеличение и уменьшение полярных ледяных щитов обусловили чередование влажных фаз с большим количеством осадков с длительными периодами почти полной засушливости", - говорит Бланше.

Ученые установили, что плодородные периоды, как правило, длились около пяти тысяч лет, а влажный климат в такие времена царил по всей по Северной Африке вплоть до побережья Средиземного моря. Затем наступал продолжительный, до 20 тысяч лет, период засух, по истечении которого вновь наступал благоприятный период.

"Благодаря нашей работе были добавлены некоторые важные фрагменты мозаики к картине прошлых изменений ландшафта Сахары, которые помогают лучше понять эволюцию человека и историю его миграции, - считает Бланше. - Сопоставление полученных нами данных об осадках в древности с результатами компьютерного моделирования имело решающее значение для понимания того, что именно контролировало смену влажных и засушливых фаз в Северной Африке в прошлом".