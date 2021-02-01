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Рубрика: В мире

Сербы намерены развенчивать мифы о гражданской войне в Югославии

Текст: Александр Борисов
Сербы намерены добиваться исторической правды о событиях в Сараево времен конфликта 1992-1995 годов, планируя постепенно развенчивать мифы об их исключительной ответственности за военные преступления. Это приобретает особую актуальность на фоне превращения Боснии и Герцеговины (БиГ) в "парковку" для так называемых "нелегальных мигрантов", среди которых, по оценкам местных спецслужб, значительное количество радикальных исламистов и бывших боевиков, способных в случае нарастания здесь межэтнических противоречий стать действенным механизмом для борьбы с православным населением в регионе.

Так, декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович указывает на боязнь исторической правды со стороны всех тех, кто знает, что сформированные западными СМИ картины об "осажденном Сараево" могут быть поставлены под сомнение. "Если начнется пробиваться истина о том, что Сараево в период 1992-1995 годов не было осаждено, а - разделено: существовал жесткий внутренний обруч в городе, что не позволяло гражданским покинуть Сараево, где массовому террору подвергалось сербское население, то весь миф может развеяться. А за ним и все остальные", - заявил ученый в интервью изданию "Глас Српске".

Фото: Александр Борисов
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Между тем летописцем событий периода югоконфликта в Сараево выступил признанный классик мировой литературы Момо Капор (1937 - 2010), освещавший их в качестве военного корреспондента издания "Политика". Он писал: "Расстрел сватов перед старой православной церковью в Сараево 1 марта 1992 года, в воскресенье, возвестил начало гражданской войны в Боснии и Герцеговине, которая, как и Вторая мировая война в Югославии, началась 6 апреля, чтобы продлиться почти четыре года". "Я видел родной город не иначе как в кошмарных снах или в бинокль с передовых линий обороны на Требевиче, из окопа, где я, гонимый болезненным любопытством, появлялся в качестве военного репортера", - отмечал автор, указывая на то, что сербов выгнали из Сараево и перед всем миром "выставили дикой ордой, которую каждый имеет право безнаказанно расстрелять или разбомбить, если они попытаются защититься". "Против них все: и моджахеды, слетевшиеся со всех концов мусульманского мира, ветераны исламской революции в Иране, боевики из Алжира и Турции (даже курды, которые веками сражаются за собственное государство), усташи, обученные на полигонах Австралии, американские военные инструкторы, псы войны - наемники из Великобритании, Германии и Франции, которых с неба оберегала самая убийственная и самая современная авиация Североатлантического союза", - констатировал писатель, резюмируя, что "хотя военный огонь потушен толстыми резиновыми подметками чужих солдатских сапог, под пеплом осталось достаточно жара для того, чтобы снова вспыхнул этот город - "очаг всех войн".

В эксклюзивном интервью "Российской газете" заместитель председателя Народной Скупщины Республики Сербской (РС), дочь первого президента РС Соня Караджич-Йовичевич с сожалением обращала внимание на то, что после всех террористических атак Европа так и не может понять, против чего боролись сербы в БиГ. "Удивительно, что после всех террористических атак Европа так и не может понять, против чего боролись сербы в Боснии. Или понимает, но соглашается с тем, что США за свои ошибки расплачивается жизнями европейцев. Все, что происходит сегодня, является отголосками событий 90-х годов и даже сейчас Радован Караджич был бы главным союзником тех, кто борется против распространения террора и страха", - говорила она.

Сам Радован Караджич, комментируя решение судей МТБЮ, приговоривших его в 2016 году к 40 годам заключения, заявил: "Неужели Европа после Парижа и Брюсселя не понимает против кого мы воевали?".

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