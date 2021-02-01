Сколько и как нужно готовить самых востребованных цифровых специалистов

Минобрнауки утвердило контрольные цифры приема на 2022/23 учебный год. Среди лидеров по бюджетным местам - направление "Информатика и вычислительная техника": почти 50 тысяч мест по всем уровням и формам образования. Еще около 20 тысяч мест - по "Информационной безопасности", "Математике и механике", "Компьютерным и информационным технологиям", "Электронике и радиотехнике". Специалисты в области информационных технологий - на пике спроса. Профессии "программист" и "разработчик программного обеспечения" вошли в топ-5 самых востребованных профессий на рынке труда. Что нужно для подготовки "цифровых" профи и как избежать дефицита "айтишников", "Российской газете" рассказал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35 Олег Подольский.

Около 40 процентов вакансий приходится сегодня на сферу ИТ: нужны разработчики программного обеспечения, эксперты по кибербезопасности, дата-аналитики. Фото: РИА Новости

Олег Андреевич, в планах правительства к 2024 году довести число бюджетных мест на ИТ-направления до 120 тысяч человек в год. Этого достаточно?

Олег Подольский: Кто нужен в первую очередь для развития цифровой экономики? Разработчики технологий и решений - именно их обычно называют "айтишниками", профессиональные пользователи этих технологий и решений - работники оцифрованных профессий и пользователи технологий - люди с цифровой грамотностью. Но специалистов катастрофически не хватает: по данным Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Россия занимает одно из последних мест среди европейских стран по доле активного населения, занятого в информационных технологиях - 2,4%. В странах "цифровой пятерки" - Великобритании, Эстонии, Израиле, Новой Зеландии и Южной Кореи - превышает 5%, в Германии, Чехии, Франции - 4%. Кроме того, пятая часть всех российских айтишников сосредоточена в Москве, так что в остальных субъектах Федерации их доля еще ниже, чем в среднем по стране. Потребность значительно превышает не только запланированный бюджетный набор, но и бюджетный, и платный вместе взятые. К 2024 году, по подсчетам экспертов, нужно будет 290-300 тысяч новых ИТ-специалистов ежегодно.

К 2024 году, по подсчетам экспертов, нужно будет 290-300 тысяч новых ИТ-специалистов ежегодно

Рост набора на ИТ-специальности - ключевой тренд развития высшей школы во всем мире?

Олег Подольский: Для многих стран - да. Причем это характерно не только для Европы и Америки, но и для Индии и Китая, Казахстана и Беларуси.

В России пока темпы роста показателей приема не поспевают за потребностями экономики и общества.

Скажем честно, есть и проблемы и с качеством. По результатам тестирования выпускников ИТ-специальностей в разных странах выяснилось: в США высокой квалификацией обладают 67 тысяч работников, в Китае - порядка 33 тысяч, в России - лишь 4 тысячи человек.

При этом в нашей стране спрос на образовательные программы по ИТ-специальностям со стороны абитуриентов явно превышает предложение.

Спрос на образовательные программы по ИТ-специальностям со стороны абитуриентов сегодня явно превышает предложение

По данным мониторинга качества приема в вузы, в топ-10 ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Перми средний балл поступающих на направление "Информатика и вычислительная техника" в этом году колебался от 89,9 до 97,9. А на отдельных программах превышал 100 баллов!

Сегодня в российских вузах к сфере ИТ относятся около двадцати направлений подготовки. Нужно больше? Как избежать дефицита?

Олег Подольский: Системе формирования контрольных цифр приема в нашей стране не хватает гибкости. С одной стороны, надо учитывать потребности страны на долгосрочную перспективу, с другой - обеспечивать подготовку кадров для разных отраслей экономики, включая те, где спрос на выпускников в данный момент и в ближайшей перспективе невысок.

Конечно, остается шанс добавления бюджетных мест на ИТ-направления накануне или во время приемной кампании, как это было в текущем году, когда в мае 2020 года было выделено 11 с лишним тысяч дополнительных мест.

Но возможны и другие меры. Например, формирование ИТ-компетенций на профессиональном уровне у студентов, которые учатся по направлениям и специальностям, близким к сфере ИТ.

Для этого потребуется включить в образовательные стандарты требования по разработке алгоритмов и программ для практического применения.

А студентам направлений, далеких от программирования, будет предложена возможность бесплатно пройти профессиональную переподготовку.

И стимулы для развития подобных форматов уже есть. Так, для участия в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" вузы должны не только увеличить набор на ИТ-направления, но и обучать программированию студентов других направлений на уровне, достаточном для последующей работы.

Но кроме увеличения числа бюджетных мест, нужны думать и о качестве подготовки студентов, что особенно актуально для большинства региональных вузов.

И здесь прежде всего речь идет о повышении квалификации преподавателей на базе ведущих вузов.

Например, при Университете Иннополис планируется создать опорный центр по подготовке специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий, где до 2024 года повысят квалификацию 80 тысяч преподавателей вузов и колледжей из всех федеральных округов на основе лучших российских и зарубежных практик.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Мария Набиркина

Поговаривают, что в будущем программистов ждет та же участь, что и в свое время "юристов" - их станет слишком много, найти работу будет сложно. Такое возможно?

Олег Подольский: Реальность выглядит иначе.

По данным рейтинга "Топ-50 востребованных профессий на рынке труда", который эксперты Университета 20.35 составил весной 2020 года, порядка 40% вакансий приходится на ИТ-специалистов: дата-аналитиков, руководителей цифровой трансформации, специалистов по работе с большими данными, с облачными системами, по кибербезопасности и других. В топ-5 самых востребованных профессий на рынке труда вошли "программист" и "разработчик программного обеспечения".

Более того, в условиях удаленной работы, когда многие специалисты оказались вне рынка труда, айтишники, напротив, оказались в его авангарде. Честно говоря, и до пандемии многие из них работали дистанционно.

По данным нашего сентябрьского рейтинга "Топ-50 самых востребованных профессий на "удаленке" в сфере ИТ", каждая вторая вакансия на дистанционном рынке труда в ИТ связана с программированием, а самым востребованным языком является Java.

Средняя зарплата по всем IT-профессиям с возможностью удаленной работы сегодня - 128 тысяч рублей в месяц, а, к примеру, архитектор программного обеспечения получает почти 260 тысяч рублей. Не думаю, что программистов ожидает безработица.