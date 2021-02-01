Reuters: В Мьянме задержаны президент страны и госсоветник

Мировые информационные агентства сообщили о задержании нескольких высокопоставленных лиц Мьянмы. Не исключено, что речь идет о военном перевороте. Ранее стало известно о разногласиях между генералитетом вооруженных сил Мьянмы и правительством страны. Стороны не пришли к единому мнению относительно легитимности прошедших 8 ноября всеобщих выборов.

Представитель правящей партии "Национальная лига за демократию" Мио Ньюнт сообщил Reuters, что первого февраля "были схвачены" президент страны Вин Мьин, глава правительства Аун Сан Су Чжи, а также его однопартийцы.

По словам очевидцев, вокруг мэрии Янгона размещены войска. Находящийся в Мьянме австралийский ученый Шон Тернелл рассказал, что в столице страны отсутствуют интернет и телефонная связь. "Все люди отрезаны от внешнего мира", - цитирует ученого РИА Новости. От военных пока не поступало никаких заявлений, пишет Financial Times.