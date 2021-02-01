СМИ: Промес переходит в "Спартак"

Нападающий "Аякса" Куинси Промес переходит в московский "Спартак". Российский клуб арендует игрока с правом выкупа.

"Спартак" и "Аякс" договорились о переходе 29-летнего нападающего Куинси Промеса, сообщает "Спорт-Экспресс". По данным издания, "Спартак" заплатит за аренду футболиста 500 тысяч евро, а затем должен будет выкупить его за девять миллионов евро. Зарплата игрока составит более 3,5 миллиона евро. Сообщается, что Промес прибудет на сбор красно-белых в ОАЭ уже во вторник.

Игрок сборной Нидерландов выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, завоевав вместе с командой титул чемпиона России и стал обладателем Суперкубка страны. На его счету 66 голов и 33 передачи в проведенных 135 матчах.