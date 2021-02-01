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Рубрика: Общество

Прививки стали ближе

"Спутник V" одобрили уже 15 стран
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8370)
Заболеваемость COVID-19 в России продолжает идти на спад: по итогам января зарегистрировано на 20% заболевших меньше, чем в декабре. Но эпидемиологи осторожны в прогнозах, и главный совет специалистов - активно продолжать вакцинацию.

В январе зарегистрировано 691 тыс. случаев заболевания, а в декабре их было немногим менее 864 тыс. Прогресс налицо, поэтому власти многих регионов ослабляют противоковидные меры. Так, с 7 февраля разрешено вернуться к очной работе российским вузам - правда, по согласованию с региональными эпидслужбами.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Но это не должно снижать активность прививочной кампании. Как сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, сейчас выпущено более четырех млн доз вакцины, а в РФПИ подтвердили, что прививки сделали уже два миллиона россиян. Лидирует Москва, где прививку сделали более 320 тысяч человек, а записались еще полмиллиона. Как отметил Мурашко, активно идет вакцинация в Красноярском и Пермском краях, Белгородской, Кировской, Курганской, Оренбургской, Волгоградской областях, в Калининграде. За последние десять дней количество пунктов вакцинации в стране увеличилось вдвое - до 2711, сообщил министр.

Расширяется присутствие наших вакцин и в других странах. И это здорово: ведь во время регистрации всякий раз подтверждается надежность и качество наших препаратов. Разработанная ГНЦ "Вектор" "ЭпиВакКорона" тоже шагнула за рубеж - ее зарегистрировали в Туркменистане.

Что касается "Спутника V", ее зарегистрировали еще две страны - Тунис и Гвинея, а всего вакцина одобрена в 15 странах. При этом в РФПИ предлагают сотрудничать и с ЕС. Как сказал глава фонда Кирилл Дмитриев, Россия готова поставить на европейский рынок 100 млн доз вакцины.

"ЭпиВакКорона" тоже шагнула за рубеж, а "Спутник V" одобрен уже в 15 странах

"Сейчас, когда ослабляются ограничительные меры, открываются театры, музеи, рестораны, люди по понятным причинам стремятся возобновить свои обычные привычки, варианты отдыха, - комментирует "РГ" заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган. - Но расслабляться рано, так как число людей, инфицированных коронавирусом, по-прежнему остается высоким, и передача вируса может легко возобновиться. Тем более, когда остается вероятность распространения новых штаммов (британский, южноафриканский и бразильский). Поэтому и сейчас, несмотря на спад заболеваемости, необходимо продолжать соблюдать все меры предосторожности в отношении COVID-19. Сочетание ослаблений локдауна с несоблюдением мер личной защиты и отказом от вакцинации обязательно приведет к новой волне заболеваемости. Надо помнить, что существует определенный временной интервал между ослаблением ограничений и моментом, когда последствия этого изменения отражаются на заболеваемости - оценить это можно за время от шести до восьми недель. Но если все будут продолжать носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию, то ослабление локдауна плюс появление более заразных штаммов будут иметь гораздо меньшее влияние на передачу вируса. И, конечно, вакцинация должна принять массовый характер - это одно из условий подавления эпидемии".

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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