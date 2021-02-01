Стали известны имена наставников нового сезона "Голос. Дети"

Впервые в роли наставника шоу "Голос.Дети" дебютирует певец Егор Крид. Компанию ему составят вернувшаяся в проект Светлана Лобода и рэпер Баста, который окажется в кресле наставника уже в третий раз.

Все трое наставников - исполнители модной поп-музыки. Егор Крид и Баста исполняют хип-хоп, а Светлана Лобода отлично чувствует себя в танцевальных электронных ритмах. А значит, наверняка, и музыкальная составляющая нового сезона станет более энергичной, актуальной и модной. Ведь в прошлом году его наставниками были, к примеру, исполнители более традиционной эстрады - Полина Гагарина и Валерий Меладзе.

В остальном перемен нет. Как и в прошлые годы, детская версия будет короче взрослой. Шоу вновь будет состоять из трех этапов: слепые прослушивания, поединки и финал.

Каждый наставник отберет в свою команду по 15 участников, до финала дойдут только по трое от каждой. А победителя из девяти финалистов будут выбирать уже телезрители в результате SMS-голосования.

Имена ведущих тоже прежние: актер и шоумен Дмитрий Нагиев и актриса Агата Муцениеце.

Как обычно - старт сезона "Голос. Дети" состоится в середине февраля. Но точную дату Первый канал объявит уже чуть позднее.

Кстати

Любопытно, что у двоих наставников - Светланы Лободы и Басты - по двое дочерей. Так что общаться с детьми они умеют. Холостой и бездетный пока только Егор Крид. Тем интересней наблюдать, как он будет находить общий язык с юными артистами.