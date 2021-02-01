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01.02.2021 17:05
Рубрика: Общество

Стартовал четвертый сезон студенческого конкурса "Профстажировки 2.0"

Текст: Мария Набиркина
С 1 февраля стартовал очередной, 4 сезон конкурса студенческих работ "Профстажировки 2.0" - совместного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Общероссийского народного фронта.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Участникам проекта - студентам российских вузов и колледжей - он дает возможность попасть на стажировку в ведущие компании страны. В новом сезоне появится больше инновационных и высокотехнологичных кейсов, ведь проходить он будет в год науки и технологий.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению

Первый этап нового сезона, выбор кейсов и подача заявок на их решение продлится до 30 апреля.

На онлайн-платформе профстажировки.рф уже доступно более 4800 кейсов от почти полутора тысяч работодателей. Все кейсы - реальные бизнес-задачи, решая которые будущие специалисты начинают на практике применять свои знания и развивать научные проекты.

- За прошедшие три сезона в проекте приняли участие более 200 тысяч студентов, - рассказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. - Большинство победителей успешно проходит стажировки и практики, попадая в кадровый резерв компаний. А некоторые сразу получают предложение о трудоустройстве и продолжают работу над своими проектами уже как штатные сотрудники. Кроме того, часть конкурсантов использует кейсы работодателей как основу для своих студенческих работ, в том числе и научных.

По словам первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко, проект "Профстажировки 2.0" особенно важен для учреждений среднего профобразования.

- Уже будучи первокурсником, студент сможет получать опыт, выполняя кейсы для бизнеса. А это идет в счет его профессионального опыта, - подчеркнул Дмитрий Глушко. - Кроме того, сейчас мы готовимся реформировать систему профобразования, чтобы выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда. Предприятиям нужны молодые специалисты не только с багажом знаний, но и с опытом. А откуда он, если свое время студент тратит в основном на теоретическую подготовку? Поэтому будем "совмещать полезное с… полезным". Студент проходит обучение, параллельно выполняя конкурсные кейсы для настоящих предприятий. Все это может обеспечить проект "Профстажировки 2.0".

Фото: iStock
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Важным трендом в развитии проекта стало повышение числа дистанционных практик и стажировок.

- Безусловно, активному использованию такого формата отчасти способствовала пандемия, а отчасти - базовый формат самого проекта, - отметил руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин. - Успешная дистанционная коммуникация между участниками и наставниками от работодателей уже на этапе решения кейсов, позволила убедить последних в том, что такой формат ничуть не уступает очному.

Общество Образование

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