Тринадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 1 по 7 февраля

В понедельник начинается "Суббота!". То есть, вместо телеканала "Супер" с 1 февраля начнет вещание на этой же кнопке канал "Суббота!". И первый громкий показ - это аргентинский сериал "Дикий ангел" c Наталией Орейро. Он будет выходить по будням в 15:20. История любви служанки Милагрос (Наталия Орейро) и сына хозяина дома Иво (Факундо Арана). Сериал был популярен в 90-е - домохозяйки во многих странах забывали все дела. В 2006 году создатели планировали выпустить продолжение, но Факундо отказался от съемок. Однако и так сериал поможет привлечь внимание к работе обновленного канала. А там, глядишь, его наполнят и новым, собственным, контентом, ведь за ним стоит Николай Картозия, он же - генеральный продюсер канала "Пятница!". Уже объявлено о том, что лицами "Субботы!" станут блогеры. Стас Круглицкий, Мария Миногарова, Верона и Марина Федункив.

Но пока в плане премьер смотрим в сторону других каналов и сервисов. Отобрали для вас 13 самых интересных на этой неделе. Тут и премьера сериала "Отпуск", и новый сезон шоу "Последний герой" - зрителя пытаются перенести их зимы в лето. Турецкая адаптация знаменитого корейского хита "Моя мама" заставит расчувствоваться не меньше, чем сериал с Орейро. Программа с Жераром Депардье откроет много вкусного - актер знает толк в еде и винах. И еще много интересного. Не стоит забывать, что на этой неделе, 5 февраля, Netflix представит миру фильм "Малькольм и Мари" с Зендайей в главной роли.

1. Документальный фильм "Вера Глаголева: Несломанный свет". На Первом канале 6 февраля в 10:20. Впервые зрители увидят дом любимой актрисы и режиссера, Подмосковье, места отдыха в любимой Италии, рабочие моменты со съемок. В фильм вошли интервью с Кириллом Шубским, Родионом Нахапетовым, Анной и Марией Нахапетовыми, Анастасией Шубской-Овечкиной, Александром Овечкиным, актерами Рэйфом Файнсом, Александром Балуевым, Ингеборгой Дапкунайте, режиссером Николаем Лебедевым, музыкантами Сергеем Баневичем, Александром Розенбаумом, продюсером Натальей Ивановой.

2. Новый, восьмой, сезон сериала "Склифософский". На "России 1" с 1 февраля в рубрике "Русская серия" в 21:20. В финале предыдущего сезона хирург Олег Брагин (Максим Аверин) узнал о том, что серьезно болен. Его коллега и жена Марина Нарочинская (Мария Куликова) способна на все, но может ли талантливый врач сам стать пациентом? После громкого скандала хирург Павлова (Елена Яковлева) вынуждена оставить кресло заведующего, но продолжает бороться за дело своей жизни. В отношения Ольги (Евгения Дмитриева) и Куликова (Константин Юшкевич), похоже, возвращается любовь. Для Нины (Анна Якунина) вторая беременность становится настоящим вызовом, а ее супруг Неклюдов (Андрей Барило) снова подкидывает неприятный сюрприз...

3. Новый сезон остросюжетного детектива "Реализация" на НТВ с 3 февраля в 21.20. После событий первого сезона прошло несколько месяцев. Подполковник Андрей Красавец продолжает руководить УгРо УМВД Центрального района Санкт-Петербурга. К нему в отдел новым опером назначен полицейский из Колпино, майор Виктор Бездарь, что опять вызывает шутки в адрес оперативника. Красавец так и не получил обещанное генералом Трубилиным место в Главке - оно досталось сыну советника губернатора Лене Галкину, с которым у Андрея давняя взаимная неприязнь. Но им приходится объединить усилия, чтобы раскрыть серию преступлений. В ролях: Дмитрий Паламарчук, Михаил Тарабукин, Сергей Паршин и другие.

4. Британский детективный сериал "Мегрэ" по роману Жоржа Сименона. На "Россия К" с 1 по 4 февраля в 22:15. Режиссер Эшли Пирс. Приключения знаменитого детектива стали сюжетами для 14 фильмов и десятков телевизионных постановок. В его образе выступали более 30 актеров - Жан Габен, Майкл Гембон, Чарльз Лоутон, в нашей стране - Армен Джигарханян, Владимир Самойлов, Борис Тенин. В британском сериале роль Мегрэ сыграл Роуэн Аткинсон - артист с мировой популярностью, известный комическими работами в кино и на ТВ.

5. Остросюжетная турецкая мелодрама - сериал "Моя мама". На телеканале Dомашний с 6 февраля в 19.00. Турецкая адаптация корейского сериала "Мама". На фоне фирменных турецких страстей разворачивается драматическая и очень трогательная история женщины - учительницы, которая встала на защиту чужого беспомощного ребенка, над которым издеваются мать и отчим. Также на Doмашнем новый сезон сериала "Проводница" - с 1 февраля в 14.30. Главную роль неунывающей сотрудницы железной дороги Ольги Богачевой сыграла актриса Людмила Загорская. В новом сезоне к Ольге присоединится ее двоюродная сестра Марина (Ася Калинина). Также ей придется строить рабочие отношения с начальником поезда Петром Федоровичем Найденовым (Антон Морозов) и пережить служебный роман. И третья премьера канала - сериал-мелодрама "У каждого своя ложь" - с 1 февраля в 19.00

6. Сериал "Отпуск" на ТНТ с 1 февраля. Народный сериал для всей семьи о том, как россияне проводят летний отпуск, в данном случае в Геленджике. Под одной крышей - северяне и южане. Сериал стал первым актерским опытом для двух звезд российского шоу-бизнеса, которых давно любят и знают представители разных поколений: комика и резидента Comedy Club Демиса Карибидиса и самой популярной TikTok дивы Вали Карнавал. Также снимались Татьяна Догилева, Павел Майков, Кузьма Сапрыкин, Арарат Кещан и другие.

7. Шоу "Последний герой". Новый сезон. На ТВ-3 с 6 февраля в 19:00. Ведущая по-прежнему Яна Троянова, уже в третий раз. Участники - "Мисс Россия-2013", москвичка Эльмира Абдразакова, механизатор из поселка Ишалка в Оренбургской области Роман Никкель, предпринимательница из Екатеринбурга Дарья Колпакова, художник из Омска Данил Апос, выросшая в Ханты-Мансийске модель Александра Маслакова, призер Кубка мира по греко-римской борьбе Дмитрий Петайкин из Саранска, а также студентка Татьяна Роот и диджей Иван Кузнецов из Красноярска. Полное название шоу - "Последний герой. Чемпионы против новичков". "Чемпионы" - победители и участники предыдущих сезонов "Последнего героя", выбранные зрителями: Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун.

Фото: ТВ-3

8. Документальный фильм "Мелания Трамп. Красавица и Чудовище". На "ТВ Центр" 3 февраля 23:05. Американские таблоиды пишут: "Рядом с Трампом сейчас не Мелания, а ее двойник!". Одни называют ее малообразованной "вешалкой для дорогой одежды", другие - хитрой и алчной акулой, проглотившей неуемного Дональда Трампа. Так что же это - любовь или сделка? Какие скелеты в шкафу у супружеской пары?

9. Документальный фильм "Я мечтаю подружиться". На "Россия - Культура" с 1 февраля в 20:45. Герои фильма - Гоша Саксонов, Костя Дементьев, Лери Бакурадзе, Артем Одинцов - талантливые юноши. Сегодня они успешно учатся в киноколледже, а еще несколько лет назад никто не верил в то, что они смогут разговаривать. В раннем детстве им был поставлен диагноз - аутизм... Продюсеры картины, известные актеры Егор Бероев и Ксения Алферова, надеются, что фильм поможет изменить стереотипы об этом заболевании. Режиссер - Юлия Сапонова.

10. Две документальные премьеры сервиса Амедиатека. "Леди и "Дэйл" с 1 февраля - документальный мини-сериал про одну из самых странных афер 1970-х, спродюсированный братьями Дюпласс ("Комната 104"). "Леди и "Дейл" - о предпринимательнице Элизабет Кармайкл, которая во время энергетического кризиса в США запатентовала трехколесный спорткар с низким расходом топлива. Проект получил финансирование, но вскоре женщина испарилась с полученными деньгами. "Фальшивая популярность" с 3 февраля. Проект о быстрой славе и влиянии социальных сетей на нашу жизнь. Авторы выясняют, можно ли "сотворить" знаменитость и проводят эксперимент с тремя добровольцами, нагоняя на их социальные сети "ботов" и фолловеров.

11. Программа "Вкусное путешествие с Жераром Депардье". На телеканале "Кухня ТВ" с 1 февраля в 20:20. Великий актер и гражданин мира уже 20 лет дружит с шеф-поваром Лораном Адье. В новом телепроекте "Вкусное путешествие" их ждут удивительные открытия из мира гастрономии десяти европейских регионов: Париж и Бретань (северо-запад Франции), Каталония и Страна Басков, северная и южная Италия, Бавария и Португалия, Шотландия и Марокко. Задача ведущих - познакомиться с местной природой, легендами и, конечно, кулинарными привычками.

12. Корейская мелодрама "Таинственный сад". На телеканале "Дорама" с 3 февраля в 21:50. Главная героиня Киль Ра-им очень рано потеряла родителей, поэтому с детства ей пришлось научиться быть сильной. Повзрослев, она осваивает профессию каскадера. Однажды судьба сталкивает ее с Ким Джу-воном. Он успешный бизнесмен и, как все красавчики, наделен высокомерием и скверным характером. Постепенно он понимает, что, несмотря на все разногласия и споры с Киль Ра-им, он начинает испытывать к ней сильные чувства. Но вдруг судьба играет с ними злую шутку, поменяв их…телами!

13. Фильм Сергея Ливнева "Ван Гоги". На Первом канале 5 февраля в 23.30. В главных ролях - отец и сын, которых связывают непростые отношения, Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский. Также снимались: Елена Коренева, Полина Агуреева, Александр Сирин, Наталья Негода, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова, Евгений Ткачук, Сергей Дрейден и другие. Также на канале - новая британская экранизация романа Агаты Кристи "Бледный конь". Эфир состоится 6 февраля в 23.00. Молодой историк Марк Истербрук решает выяснить, есть ли разумное объяснение череде загадочных смертей жителей живописной английской деревушки, или это дело рук трех ведьм, проживающих на вилле "Бледный конь".