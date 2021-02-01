У жильцов аварийных домов появились новые возможности для комфортной жизни

Без оглядки на ковид
Константин Георгиевич, Сергей Вадимович, как Фонд ЖКХ проходит пандемию? Насколько критично она отражается на вашей работе?
Константин Цицин: Конечно, это время оказалось непростым для всех. В некоторых регионах были введены временные ограничения: на возможность проведения строительных работ, на привлечение работников из других регионов и стран. Но они критично не повлияли на реализацию проектов Фонда ЖКХ. Первый этап программы завершили успешно.
Сергей Степашин: Кроме Москвы и Московской области строительство жилья нигде не останавливали. Это было решение правительства России и местных региональных властей. Фонд вместе с регионами принял необходимые меры для защиты строителей, которые работают на наших объектах, от ковида. Поэтому и программа переселения из аварийного жилья, о которой сказал Константин Георгиевич, не пострадала. И хотя для экономики страны время пандемии стало крайне сложным, результаты переселения были самыми успешными. Целевые показатели 2020 года мы выполнили уже к 1 мая.
Признаться, все это звучит фантастически. Бизнес жалуется на дефицит рабочих, поскольку на стройках было много гастарбайтеров. А теперь они "сидят дома". И президент поручил упростить правила найма мигрантов на стройки. А у вас…
Константин Цицин: Никакой фантастики. Дома для переселения из аварийного жилья, которыми занимается наш фонд вместе с регионами, строят в основном россияне. Мы изначально решили ориентироваться на отечественные кадры. И даже на перспективу работаем в этом направлении с учебными заведениями, техникумами. Фонд ЖКХ и его наблюдательный совет вместе с Минстроем России разработали программу "Я - строитель будущего". Она знакомит школьников и молодежь с этой профессий, вызывает к ней интерес. Выпускаем учебные пособия, есть у нас игра "ЖЭКА". В этом году вышел прекрасный, на мой взгляд, учебник для школьников по энергоэффективности. А сейчас готовим программу с Образовательным центром "Сириус". Там заинтересовались нашими разработками.
Удается отслеживать, насколько эффективна такая работа с молодежью?
Сергей Степашин: Конечно, точной статистики, сколько человек выбрали профессию "строитель", у нас нет. Но тенденции мы отслеживаем в рамках Общественного совета при Минстрое России, который я возглавляю. У нас есть специальная комиссия для этого.
Более того, мы создали "детский" общественный совет Минстроя России, в который входят школьники и молодежь из разных регионов. В нашей стране ни в одной отрасли такого нет. А что касается эффективности - то о ней говорит наша работа в пандемию. Целевой показатель 2020 года перевыполнен более чем в два раза.
130 тысяч новоселий
Дальше тоже придется идти с перевыполнением. Президент поставил перед Фондом ЖКХ не менее амбициозную задачу. Потянете?
Константин Цицин: В этом году мы должны переселить из аварийного жилья 130 тысяч человек. Это примерно на 20 процентов больше, чем предусмотрено целевым показателем 2021 года, закрепленным в нацпроекте. Надо расселить 2,34 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Это действительно очень амбициозная задача. Однако вполне выполнимая.
Но такие рывки потребуют скорректировать уже намеченные планы. Какие?
Сергей Степашин: Скажу вам откровенно, по этому поводу я уже направил письмо в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Вы знаете, что принято решение в этом году объединить Фонд ЖКХ с Фондом обманутых дольщиков. У нас разные функции - это отнимет много времени и сил. Я попросил главу правительства, чтобы три года нас не трогали. А потом - пожалуйста, давайте вернемся к этой теме. Тем более через три года, насколько я понимаю, Фонд обманутых дольщиков планирует закрыть проблему, собственно, ради чего его и создали.
Вы поэтому на три года просите отсрочить объединение?
Сергей Степашин: Нет. Мы должны в ближайшие три года досрочно выполнить программу расселения аварийных домов, которые признаны таковыми до 2017 года. У нас она теперь до 2024 года. Мы и к этому, и к увеличенному плану на 2021 год готовы. Но чтобы все это выполнить, не надо мешать работать Фонду. Потому что любые объединения - это большие организационные мероприятия, поиск новых форм. Все это очень серьезно затормозит нашу работу. Тем более у нас не только переселение из аварийного жилья, но и модернизация коммунальной инфраструктуры, вопросы энергоэффективности, капитальный ремонт. Это огромный объем работы. Да и те задачи, которые стоят перед Фондом ЖКХ, вечные, в отличие, скажем, от тех же обманутых дольщиков. В письме премьер-министру я просил обратить на это особое внимание.
Объединение - единственная проблема?
Сергей Степашин: Есть еще одна - финансовая. Нам нужно перенести средства, которые запланированы на 2024 год, на 2021-2022 годы. Пока деньги у нас есть. Мы перенесли 50 миллиардов рублей, сейчас нужно перекинуть 58 миллиардов. И еще. Мы боремся за ритмичность финансирования, чтобы 10-процентный секвестр, который был объявлен, нас не коснулся. В этом году, кстати, бюджет должен быть неплохим. Стоимость барреля нефти достаточно крепкая - выше цены отсечения. Так что, если деньги будут вовремя поступать, мы выполним поставленные перед нами задачи.
А регионы готовы к этому?
Константин Цицин: У нас есть информация практически из всех регионов. Некоторые даже перевыполняют программу. Два региона ее завершили - Карачаево-Черкесская Республика и Сахалинская область. Еще ряд регионов будут готовы выполнить программу в ближайшее время, в том числе и Чеченская Республика. 39 регионов планируют закрыть ее в 2023 году.
За счет чего? У них что, меньше аварийного жилья?
Константин Цицин: За счет набранных темпов, хорошей организации работы, финансирования, которое, кстати, не срывалось. А от объемов аварийного жилья это не зависит. Взять Якутию. Здесь его больше всего, а расселение идет ритмично. Не самый большой объем в Еврейской автономной области, а она срывает программу. Но и она небезнадежна. Кроме того, для нас помимо сроков очень важно качество жилья, в которое переселяют людей. Не во всех регионах есть свои строительные организации, не везде ведется качественный контроль. Именно поэтому мы оперативно направляем туда наших сотрудников.
Ипотека для аварийщика
Программа расселения идет сейчас по накатанному плану. Какие-то новые направления планируете?
Константин Цицин: Конечно планируем. Президент ставит задачу: выработать постоянно действующие механизмы. Это значит - не только бюджетные средства задействовать, но и другие возможности, например, льготную ипотеку, комплексное развитие застроенных территорий, социальное жилье. Но к этому надо серьезно готовиться, вырабатывать механизмы.
Сергей Степашин: Мы сейчас пробиваем возможность переселять аварийщиков в индивидуальное жилье. Опыт такой есть в Белгородской области. Он очень важен для строительства жилья на селе, в том числе и для сельских аварийщиков. Сейчас нам нужны законодательные гарантии для этого. Пока их нет. Будем добиваться - это очень перспективное направление.
Здесь все понятно. Но льготная ипотека привела к росту цен на жилье. А вы предлагаете ее развивать.
Сергей Степашин: Что же теперь отказаться от льготной ипотеки? Надо договариваться с застройщиками, найти к ним подход, аргументы. Опыт такой есть - с производителями и продавцами продуктов питания.
А как продвигается работа по комплексной застройке территорий? Стартует в этом году?
Константин Цицин: Закон о комплексном развитии застроенных территорий вступил в силу в конце прошлого года. И мы сейчас прорабатываем с регионами возможные проекты. Около 16 регионов уже готовы участвовать. И я надеюсь, это будет серьезное подспорье для жилищного строительства.
Но для Фонда ЖКХ это все-таки увеличение нагрузки?
Константин Цицин: Не совсем. Это все профильное. И мы не видим принципиальных сложностей. Конечно, надо наладить дело, потом это станет на поток с проектами повторного применения. По крайней мере, все они будут однотипные.
Признаться, мало кто из простых людей реально понимает, что такое комплексное развитие и какой им прок от него при переселении из аварийки.
Константин Цицин: Там недопонимание только одно: что такое комплексная застройка.
Скажем, есть 20 домов - 16 из них аварийные, 2 - ветхих и только в 2 можно жить. И люди не хотят переезжать в другое место, потому что живут в центре города. Они настаивают, чтобы им здесь же построили дом. Если есть такая возможность - пожалуйста. А если нет? То почему бы в соседний микрорайон не переехать? Где им построят дома "не в голом поле", а со всей необходимой инфраструктурой. Это и называется - "комплексная застройка".
То есть появилась норма, которая позволяет действительно решать проблему переселения с одной территории - на другую. Не насильно. Решение будет приниматься общим собранием жильцов. За переезд должны проголосовать не менее 2/3 жильцов. Главное, у людей появилась гарантия, что при переезде у них будет все необходимое для комфортной жизни.
Сергей Степашин: Если берется территория, условно говоря, несколько гектаров, во-первых, там можно построить два, три, четыре и больше домов. Застройщику-инвестору это уже интересно. А еще магазин надо построить, школу и другую инфраструктуру, необходимую для жизни. Там будет вся территория обустроена с расчетом на новых жителей. Это уже не точечная застройка, а комплексная. Вот в чем смысл. Появилась возможность обновить изношенные инженерные коммуникации, благоустроить общественные пространства для отдыха и занятий спортом. А на месте ветхих развалюх построить новое комфортное жилье. Все это дает толчок для развития, особенно в крупных городах.
Но аварийное жилье будет всегда. Одно расселите - другое обветшает. Это замкнутый круг?
Сергей Степашин: Вовсе нет. Надо повышать качество и эффективность капитального ремонта. Тогда новых ветхих, а потом и аварийных домов будет становиться все меньше и меньше.
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