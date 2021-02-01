У жильцов аварийных домов появились новые возможности для комфортной жизни

Почему нельзя сворачивать программу льготной ипотеки и как дальше будет проходить переселение из аварийного жилья. Какие новые возможности появятся у новоселов. Об этом мы говорили с гендиректором госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным и председателем наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергеем Степашиным.

Сергей Степашин: Надо повышать качество капремонта. Тогда новых ветхих, а потом и аварийных домов будет становиться все меньше и меньше. Фото: Олеся Курпяева/РГ

Без оглядки на ковид

Константин Георгиевич, Сергей Вадимович, как Фонд ЖКХ проходит пандемию? Насколько критично она отражается на вашей работе?

Константин Цицин: Конечно, это время оказалось непростым для всех. В некоторых регионах были введены временные ограничения: на возможность проведения строительных работ, на привлечение работников из других регионов и стран. Но они критично не повлияли на реализацию проектов Фонда ЖКХ. Первый этап программы завершили успешно.

Сергей Степашин: Кроме Москвы и Московской области строительство жилья нигде не останавливали. Это было решение правительства России и местных региональных властей. Фонд вместе с регионами принял необходимые меры для защиты строителей, которые работают на наших объектах, от ковида. Поэтому и программа переселения из аварийного жилья, о которой сказал Константин Георгиевич, не пострадала. И хотя для экономики страны время пандемии стало крайне сложным, результаты переселения были самыми успешными. Целевые показатели 2020 года мы выполнили уже к 1 мая.

Признаться, все это звучит фантастически. Бизнес жалуется на дефицит рабочих, поскольку на стройках было много гастарбайтеров. А теперь они "сидят дома". И президент поручил упростить правила найма мигрантов на стройки. А у вас…

Константин Цицин: Никакой фантастики. Дома для переселения из аварийного жилья, которыми занимается наш фонд вместе с регионами, строят в основном россияне. Мы изначально решили ориентироваться на отечественные кадры. И даже на перспективу работаем в этом направлении с учебными заведениями, техникумами. Фонд ЖКХ и его наблюдательный совет вместе с Минстроем России разработали программу "Я - строитель будущего". Она знакомит школьников и молодежь с этой профессий, вызывает к ней интерес. Выпускаем учебные пособия, есть у нас игра "ЖЭКА". В этом году вышел прекрасный, на мой взгляд, учебник для школьников по энергоэффективности. А сейчас готовим программу с Образовательным центром "Сириус". Там заинтересовались нашими разработками.

Удается отслеживать, насколько эффективна такая работа с молодежью?

Сергей Степашин: Конечно, точной статистики, сколько человек выбрали профессию "строитель", у нас нет. Но тенденции мы отслеживаем в рамках Общественного совета при Минстрое России, который я возглавляю. У нас есть специальная комиссия для этого.

Более того, мы создали "детский" общественный совет Минстроя России, в который входят школьники и молодежь из разных регионов. В нашей стране ни в одной отрасли такого нет. А что касается эффективности - то о ней говорит наша работа в пандемию. Целевой показатель 2020 года перевыполнен более чем в два раза.

130 тысяч новоселий

Дальше тоже придется идти с перевыполнением. Президент поставил перед Фондом ЖКХ не менее амбициозную задачу. Потянете?

Константин Цицин: В этом году мы должны переселить из аварийного жилья 130 тысяч человек. Это примерно на 20 процентов больше, чем предусмотрено целевым показателем 2021 года, закрепленным в нацпроекте. Надо расселить 2,34 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Это действительно очень амбициозная задача. Однако вполне выполнимая.

Благодаря новому закону у людей появилась гарантия, что при переезде в другой микрорайон у них будет все необходимое для жизни

Но такие рывки потребуют скорректировать уже намеченные планы. Какие?

Сергей Степашин: Скажу вам откровенно, по этому поводу я уже направил письмо в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Вы знаете, что принято решение в этом году объединить Фонд ЖКХ с Фондом обманутых дольщиков. У нас разные функции - это отнимет много времени и сил. Я попросил главу правительства, чтобы три года нас не трогали. А потом - пожалуйста, давайте вернемся к этой теме. Тем более через три года, насколько я понимаю, Фонд обманутых дольщиков планирует закрыть проблему, собственно, ради чего его и создали.

Вы поэтому на три года просите отсрочить объединение?

Сергей Степашин: Нет. Мы должны в ближайшие три года досрочно выполнить программу расселения аварийных домов, которые признаны таковыми до 2017 года. У нас она теперь до 2024 года. Мы и к этому, и к увеличенному плану на 2021 год готовы. Но чтобы все это выполнить, не надо мешать работать Фонду. Потому что любые объединения - это большие организационные мероприятия, поиск новых форм. Все это очень серьезно затормозит нашу работу. Тем более у нас не только переселение из аварийного жилья, но и модернизация коммунальной инфраструктуры, вопросы энергоэффективности, капитальный ремонт. Это огромный объем работы. Да и те задачи, которые стоят перед Фондом ЖКХ, вечные, в отличие, скажем, от тех же обманутых дольщиков. В письме премьер-министру я просил обратить на это особое внимание.

Объединение - единственная проблема?

Сергей Степашин: Есть еще одна - финансовая. Нам нужно перенести средства, которые запланированы на 2024 год, на 2021-2022 годы. Пока деньги у нас есть. Мы перенесли 50 миллиардов рублей, сейчас нужно перекинуть 58 миллиардов. И еще. Мы боремся за ритмичность финансирования, чтобы 10-процентный секвестр, который был объявлен, нас не коснулся. В этом году, кстати, бюджет должен быть неплохим. Стоимость барреля нефти достаточно крепкая - выше цены отсечения. Так что, если деньги будут вовремя поступать, мы выполним поставленные перед нами задачи.

А регионы готовы к этому?

Константин Цицин: У нас есть информация практически из всех регионов. Некоторые даже перевыполняют программу. Два региона ее завершили - Карачаево-Черкесская Республика и Сахалинская область. Еще ряд регионов будут готовы выполнить программу в ближайшее время, в том числе и Чеченская Республика. 39 регионов планируют закрыть ее в 2023 году.

За счет чего? У них что, меньше аварийного жилья?

Константин Цицин: За счет набранных темпов, хорошей организации работы, финансирования, которое, кстати, не срывалось. А от объемов аварийного жилья это не зависит. Взять Якутию. Здесь его больше всего, а расселение идет ритмично. Не самый большой объем в Еврейской автономной области, а она срывает программу. Но и она небезнадежна. Кроме того, для нас помимо сроков очень важно качество жилья, в которое переселяют людей. Не во всех регионах есть свои строительные организации, не везде ведется качественный контроль. Именно поэтому мы оперативно направляем туда наших сотрудников.

Константин Цицин: В этом году мы выпустили учебник для школьников по энергоэффективности. А сейчас готовим программу с центром "Сириус". Фото: Олеся Курпяева/РГ

Ипотека для аварийщика

Программа расселения идет сейчас по накатанному плану. Какие-то новые направления планируете?

Константин Цицин: Конечно планируем. Президент ставит задачу: выработать постоянно действующие механизмы. Это значит - не только бюджетные средства задействовать, но и другие возможности, например, льготную ипотеку, комплексное развитие застроенных территорий, социальное жилье. Но к этому надо серьезно готовиться, вырабатывать механизмы.

Сергей Степашин: Мы сейчас пробиваем возможность переселять аварийщиков в индивидуальное жилье. Опыт такой есть в Белгородской области. Он очень важен для строительства жилья на селе, в том числе и для сельских аварийщиков. Сейчас нам нужны законодательные гарантии для этого. Пока их нет. Будем добиваться - это очень перспективное направление.

Здесь все понятно. Но льготная ипотека привела к росту цен на жилье. А вы предлагаете ее развивать.

Сергей Степашин: Что же теперь отказаться от льготной ипотеки? Надо договариваться с застройщиками, найти к ним подход, аргументы. Опыт такой есть - с производителями и продавцами продуктов питания.

А как продвигается работа по комплексной застройке территорий? Стартует в этом году?

Константин Цицин: Закон о комплексном развитии застроенных территорий вступил в силу в конце прошлого года. И мы сейчас прорабатываем с регионами возможные проекты. Около 16 регионов уже готовы участвовать. И я надеюсь, это будет серьезное подспорье для жилищного строительства.

Но для Фонда ЖКХ это все-таки увеличение нагрузки?

Константин Цицин: Не совсем. Это все профильное. И мы не видим принципиальных сложностей. Конечно, надо наладить дело, потом это станет на поток с проектами повторного применения. По крайней мере, все они будут однотипные.

Признаться, мало кто из простых людей реально понимает, что такое комплексное развитие и какой им прок от него при переселении из аварийки.

Константин Цицин: Там недопонимание только одно: что такое комплексная застройка.

Скажем, есть 20 домов - 16 из них аварийные, 2 - ветхих и только в 2 можно жить. И люди не хотят переезжать в другое место, потому что живут в центре города. Они настаивают, чтобы им здесь же построили дом. Если есть такая возможность - пожалуйста. А если нет? То почему бы в соседний микрорайон не переехать? Где им построят дома "не в голом поле", а со всей необходимой инфраструктурой. Это и называется - "комплексная застройка".

То есть появилась норма, которая позволяет действительно решать проблему переселения с одной территории - на другую. Не насильно. Решение будет приниматься общим собранием жильцов. За переезд должны проголосовать не менее 2/3 жильцов. Главное, у людей появилась гарантия, что при переезде у них будет все необходимое для комфортной жизни.

Сергей Степашин: Если берется территория, условно говоря, несколько гектаров, во-первых, там можно построить два, три, четыре и больше домов. Застройщику-инвестору это уже интересно. А еще магазин надо построить, школу и другую инфраструктуру, необходимую для жизни. Там будет вся территория обустроена с расчетом на новых жителей. Это уже не точечная застройка, а комплексная. Вот в чем смысл. Появилась возможность обновить изношенные инженерные коммуникации, благоустроить общественные пространства для отдыха и занятий спортом. А на месте ветхих развалюх построить новое комфортное жилье. Все это дает толчок для развития, особенно в крупных городах.

Но аварийное жилье будет всегда. Одно расселите - другое обветшает. Это замкнутый круг?

Сергей Степашин: Вовсе нет. Надо повышать качество и эффективность капитального ремонта. Тогда новых ветхих, а потом и аварийных домов будет становиться все меньше и меньше.

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