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01.02.2021 14:52
Рубрика: Общество

Учителя из России прибыли в Узбекистан

Текст: Елена Новоселова
Российские учителя прибыли в Ташкент. Начался второй этап проекта "Класс" - гуманитарной программы, направленной на совершенствование преподавания русского языка и на русском языке в Узбекистане. Он реализуется Минпросвещения России совместно с министерством народного образования Республики Узбекистан и некоммерческим фондом благотворительной организацией "Наука, искусство и спорт".

Российская педагогическая команда состоит из методистов и педагогов (30 и 70 человек соответственно). Первые проведут аудит педагогических компетенций узбекских учителей, в частности, уровень владения русским языком во всех 12 областях Узбекистана, городе Ташкент и Республике Каракалпакстан.

Фото: iStock
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Вторым предстоит разъехаться по школам разных городов и районов, включая те, где кадровый вопрос стоит очень остро. Помимо преподавания, учителя будут оказывать методическую поддержку узбекистанским коллегам, помогать и поддерживать в решении профессиональных задач.

Напомним, что минувшем году 32 российских методиста провели лингвистический аудит в 14 регионах Узбекистана. Протестировано 4 085 узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также на уровень владения педагогическими компетенциями. В тестировании на знание русского языка как иностранного приняли участие 996 учеников. По итогам выданы сертификаты 2019 взрослым и 996 детям. Россияне также проанализировали учебники по русскому языку для школ с узбекским или другим языком обучения.

Пушкинский конкурс Общество Образование Правительство Минпросвещения Русский язык на постсоветском пространстве

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