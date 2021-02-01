В банках можно будет подтвердить личность с помощью водительских прав

Новости

Власти Амстердама ликвидируют из-за пандемии район "красных фонарей" 01.02.2021
В результате нападения с ножом в брюссельском метро пострадали две женщины 01.02.2021
РФ продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля 01.02.2021
Опрос: Жизнь на Украине ухудшается с каждым новым президентом 01.02.2021
Сотруднику ФБК Николаю Ляскину суд ограничил в общении и пользовании интернетом 01.02.2021
Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию 01.02.2021
Во вторник у музея Победы станцуют "Случайный вальс" 01.02.2021
Путин поощрил экс-замглавы Минцифры Волина за переход РФ на цифровое ТВ 01.02.2021
ЦБ определил угрозы при использовании биометрических данных граждан 01.02.2021
Кабмин внес предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров 01.02.2021
"Барселона" должна Месси 63,5 млн евро 01.02.2021
Арестован участник незаконной акции, бросивший файер в полицейских 01.02.2021
Стали известны имена наставников нового сезона "Голос. Дети" 01.02.2021
В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея 01.02.2021
Прилепин: Принципиальных противоречий при объединении левых сил нет 01.02.2021
Мужчина с ножом напал на пассажиров брюссельского метро 01.02.2021
В Волгограде назвали пятерку суперфиналистов конкурса "Учитель года" 01.02.2021
Полиция Франции задержала подозреваемого в жестоком убийстве человека 01.02.2021
"Тамбов" может доиграть сезон частично молодежным составом 01.02.2021
В Москву идут тимофеевские морозы 01.02.2021
МИД РФ: Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме 01.02.2021
Николь Кидман снимется в сериале-ремейке норвежского фильма "Надежда" 01.02.2021
МИД: РФ еще не получила от ФРГ ответов по делу "берлинского пациента" 01.02.2021
Актер из "Игры престолов" сыграет в экранизации романа Джейн Остин 01.02.2021
Путин возложил цветы к могиле Ланового 01.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
01.02.2021 22:47
Рубрика: Экономика

В банках можно будет подтвердить личность с помощью водительских прав

Текст: Ирина Алпатова
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит банкам и другим организациям самостоятельно обновлять данные о клиентах с портала госуслуг, а для подтверждения личности использовать водительские права.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработаны в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", говорится в пояснительной записке к документу.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
МВД разъяснило эксперимент с электронными копиями водительских документов

Согласно законопроекту, теперь банки, страховые и другие организации смогут проводить идентификацию граждан. Сейчас эта возможность доступна только некоторым финансовым учреждениям и только для узкого круга целей.

Также предлагается увеличить лимиты по операциям, по которым идентификация не проводится. Например, при оплате ОСАГО идентификация не потребуется, если сумма меньше 40 тыс. рублей (раньше было 15 тыс. рублей).

Закон позволит организациям использовать данные о клиентах с портала госуслуг, а в качестве дополнительного документа, подтверждающего личность, использовать водительское удостоверение.

Экономика Финансы Банки Власть Право Личные документы Правительство Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин призвал защитить непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги
Кабмин внес предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Путин назвал отличительные черты Ельцина
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков