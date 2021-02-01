В банках можно будет подтвердить личность с помощью водительских прав

Поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработаны в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, теперь банки, страховые и другие организации смогут проводить идентификацию граждан. Сейчас эта возможность доступна только некоторым финансовым учреждениям и только для узкого круга целей.

Также предлагается увеличить лимиты по операциям, по которым идентификация не проводится. Например, при оплате ОСАГО идентификация не потребуется, если сумма меньше 40 тыс. рублей (раньше было 15 тыс. рублей).

Закон позволит организациям использовать данные о клиентах с портала госуслуг, а в качестве дополнительного документа, подтверждающего личность, использовать водительское удостоверение.