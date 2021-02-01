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Рубрика: Экономика

Связанные морским узлом

Египет пустит скоростные поезда между своими курортами
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8371)
Туристы в Египте смогут всего за четыре часа преодолевать расстояние в тысячу километров от побережья Средиземного моря до курортов на Красном море через Каир. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), уже заключен контракт с корпорацией Siemens, по которому за два года предстоит построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ).
Фото: Roberto Pfeil/apn Photo/AP Фото: Roberto Pfeil/apn Photo/AP
Фото: Roberto Pfeil/apn Photo/AP

Первый участок магистрали в 460 километров соединит курортный город Эль-Аламейн на Средиземном море с курортом Айн-Сохна на Красном море. А всего на маршруте запланировано 15 станций, в том числе Александрия на Средиземном море и пока еще не названный новый административный центр страны, который строится в 45 километрах от действующей столицы - Каира.

Фото: AP Photo/Nariman El-Mofty
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По мнению экспертов, Египет делает ставку на расширение своего национального турпродукта. "Если проект действительно реализуют, и революции не станут тому преградой, ВСМ окажется серьезным подспорьем для развития туризма в Египте", - говорит заведующий лабораторией туристских дестинаций Финансового университета при правительстве РФ Юрий Щегольков. По ВСМ туристы доберутся в пока малоизвестные им древнюю Александрию и курорты Средиземного моря. Курорты на Красном море, конечно, на порядок лучше, замечает эксперт. Но после пуска ВСМ они приобретут дополнительную привлекательность за счет доступной культурной составляющей. Пока необходимость многочасовых переездов на автобусах отпугивает многих туристов.

Вопрос в том, сколько будет стоить поездка на поезде, замечает вице-президент АТОР Дмитрий Горин. В любом случае развитие транспортной инфраструктуры только благоприятствует туризму. "Для путешествий внутри страны сейчас многие предпочитают высокоскоростные поезда, это тренд во всем мире", - заметил эксперт.

Путешествия внутри страны на высокоскоростных поездах становятся трендом во всем мире

В России идею строительства первой ВСМ Москва - Санкт-Петербург начали обсуждать еще в 2006 году. В минтрансе напомнили, что сейчас по ней ведутся проектно-изыскательские работы. Пока развитию туристических кластеров способствует запуск скоростных поездов "Сапсанов" и "Ласточек". Они уже связали Москву с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и Владимиром, напоминает Щегольков. Из Крыма рельсобусами можно добраться в Анапу, которая соединена по железной дороге с Сочи. А Сочи, в свою очередь, связан "Ласточками" с горным курортом Красная Поляна, столицей Адыгеи Майкопом, так формируется единый туркластер. Из Санкт-Петербурга скоростные поезда ходят в Новгород. Возможно, их стоит также пустить в Карелию, замечает Щегольков.

Экономика Туризм В мире Африка Египет

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