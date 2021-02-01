Европейские работники получат официальное разрешение выключать телефоны и компьютеры в свободное от работы время. Европарламент потребовал законодательно оформить возможность отключиться от работы в нерабочие часы в качестве фундаментального права граждан.

"Цифровизация принесла сотрудникам и работодателям много пользы, в том числе большую гибкость и независимость. Но в этом кроются свои ловушки: от нас ждут, чтобы мы постоянно были активны и доступны, всегда оставались в Сети", - считает автор резолюции, мальтийский евродепутат Алекс Агиус Салиба.

Эксперты утверждают, что необходимость быть всегда на связи и ожидание руководителей, что работники должны быть доступны в любое время, могут негативно повлиять не только на баланс между работой и личной жизнью, но и на физическое и психическое здоровье людей. Пока этот вопрос в общеевропейском законодательстве не урегулирован.