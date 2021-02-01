В Фонде ЖКХ рассказали, как избавиться от аварийного жилья

Почему нельзя сворачивать программу льготной ипотеки и как в этом году будет проходить переселение из аварийного жилья? Об этом "Российской газете" рассказали гендиректор госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.

Говорили и о новых возможностях для переселенцев из аварийного жилья, которые предоставил им закон о комплексном развитии застроенных территорий. Он вступил в силу в конце 2020 года. Около 16 регионов уже готовы участвовать в проектах, связанных с реализацией этого закона, сообщил Константин Цицин.

И объяснил, о чем идет речь: "Скажем, есть 20 домов - 16 из них аварийные, два - ветхих и только в двух можно жить. И люди не хотят переезжать в другое место, потому что живут в центре города. Они настаивают, чтобы им в этом же месте построили дом. Если есть такая возможность - пожалуйста. Это можно сделать. А если нет? То почему бы в соседний микрорайон не переехать? Где им построят дома "не в голом поле", а со всей необходимой инфраструктурой. Это и называется - "комплексная застройка". У людей появилась гарантия, что при переезде у них будет все необходимое для комфортной жизни".

"Это уже не точечная застройка, - продолжает тему Сергей Степашин. - Еще магазин надо построить, школу. Там будет вся территория обустроена с расчетом на новых жителей. Появилась возможность обновить изношенные инженерные коммуникации, благоустроить общественные пространства для отдыха и занятий спортом. А на месте ветхих развалюх построить новое комфортное жилье".

На вопрос "РГ" про то, что аварийное жилье будет всегда: одно расселят - другое обветшает, Сергей Степашин ответил так: "Вовсе нет. Надо повышать качество и эффективность капитального ремонта. Тогда новых ветхих, а потом и аварийных домов будет становиться все меньше и меньше".

Полностью интервью гендиректора Фонда ЖКХ Константина Цицина и председателя наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергея Степашина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".