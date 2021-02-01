В Фонде ЖКХ рассказали, как избавиться от аварийного жилья

Новости

Байден встретится с сенаторами, предложившими урезать пакет поддержки экономики 06:52
В Корее из-за птичьего гриппа уничтожили почти 25 миллионов кур 06:38
Синоптики рассказали о приходе аномального тепла в Россию 05:57
Эпидемиолог: В России весной ожидается снижение заболеваемости COVID-19 05:53
Военные Мьянмы задержали президента страны и объявили ЧП 05:44
Эпидемиолог оценил вероятность заражения новыми штаммами коронавируса 05:15
В Польше смягчат санитарные ограничения по коронавирусу 05:05
Reuters: В Мьянме задержаны президент страны и госсоветник 04:48
Трамп нанял двух новых адвокатов в команду по импичменту 04:46
Роспотребнадзор предупредил об уловках мошенников на фоне пандемии COVID-19 04:24
Финансист перечислил случаи, когда банк оставляет себе часть вклада 04:23
Вильфанд: Суровая зима придет в Москву в конце недели 03:35
В Роструде напомнили о длинной рабочей неделе в феврале 03:28
Карантин в Израиле продлили до 5 февраля 03:21
НИИ гриппа: Новые штаммы коронавируса в России не циркулируют 02:48
Мультфильм "Душа" возглавил кинопрокат в России и СНГ 01:52
Британский ветеран-герой по сбору средств Том Мур госпитализирован с COVID-19 01:48
В Грузии с 1 февраля начнут снимать введенные из-за COVID-19 ограничения 01:39
Синоптик предупредил об аномальной погоде в феврале 01:30
В праздники россияне чаще всего покупали в аптеках маски и антисептики 00:56
Президент Милош Земан призвал применять "Спутник V" в Чехии 00:29
В Амстердаме полиция задержала более 30 участников протестов 00:17
Демонстранты в Ливане использовали против полиции 16 боевых гранат 31.01.2021
В Санкт-Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции 31.01.2021
Президент Чехии назвал шумиху вокруг Навального "балаганом" 31.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Сегодня страна простится с великим артистом и гражданином Василием Лановым
Сегодня страна простится с великим артистом и гражданином Василием Лановым
01.02.2021 06:00
Рубрика: Экономика

В Фонде ЖКХ рассказали, как избавиться от аварийного жилья

Текст: Татьяна Панина
Почему нельзя сворачивать программу льготной ипотеки и как в этом году будет проходить переселение из аварийного жилья? Об этом "Российской газете" рассказали гендиректор госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Говорили и о новых возможностях для переселенцев из аварийного жилья, которые предоставил им закон о комплексном развитии застроенных территорий. Он вступил в силу в конце 2020 года. Около 16 регионов уже готовы участвовать в проектах, связанных с реализацией этого закона, сообщил Константин Цицин.

Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос

И объяснил, о чем идет речь: "Скажем, есть 20 домов - 16 из них аварийные, два - ветхих и только в двух можно жить. И люди не хотят переезжать в другое место, потому что живут в центре города. Они настаивают, чтобы им в этом же месте построили дом. Если есть такая возможность - пожалуйста. Это можно сделать. А если нет? То почему бы в соседний микрорайон не переехать? Где им построят дома "не в голом поле", а со всей необходимой инфраструктурой. Это и называется - "комплексная застройка". У людей появилась гарантия, что при переезде у них будет все необходимое для комфортной жизни".

"Это уже не точечная застройка, - продолжает тему Сергей Степашин. - Еще магазин надо построить, школу. Там будет вся территория обустроена с расчетом на новых жителей. Появилась возможность обновить изношенные инженерные коммуникации, благоустроить общественные пространства для отдыха и занятий спортом. А на месте ветхих развалюх построить новое комфортное жилье".

На вопрос "РГ" про то, что аварийное жилье будет всегда: одно расселят - другое обветшает, Сергей Степашин ответил так: "Вовсе нет. Надо повышать качество и эффективность капитального ремонта. Тогда новых ветхих, а потом и аварийных домов будет становиться все меньше и меньше".

Полностью интервью гендиректора Фонда ЖКХ Константина Цицина и председателя наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергея Степашина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика ЖКХ Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Компании Госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ

Главное сегодня

Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина
МИД РФ: США сознательно поощряют протесты в России
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России
Синоптик предупредил об аномальной погоде в феврале
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков