В Госдуму внесен проект о запрете звуковой рекламы на улицах

Новости

Путин отметил рост объемов банковских кредитов 14:41
Джиллиан Андерсон поделилась фотографиями со съемок "Короны" 14:35
Бывший шоураннер "Доктора Кто" предложил актера на роль нового Доктора 14:24
Конкурс "Мой первый бизнес" продлил прием заявок до 28 февраля 14:09
Песков назвал сроки определения формата Послания 13:59
В петербургских школах запретили чипсы и соки 13:48
В Подмосковье откроют еще 10 центров помощи водителям при ДТП 13:46
На Северном Кавказе в 2020 году Росгвардия уничтожила более 20 террористов 13:42
Песков дал оценку призывам ввести санкции к гражданам РФ 13:40
На выставке в витебской ратуше расскажут 100-летнюю историю фотографии 13:30
Власти Подмосковья готовы строить дополнительные съезды на ЦКАД 13:29
Внук Эдиты Пьехи прокомментировал ее слова об уходе со сцены 13:12
Фото: Что дарили Борису Ельцину на дни рождения 13:05
Городов с дорогим жильем стало в 4 раза больше 13:02
В Подмосковье начали борьбу с "глупыми" пробками 12:59
В Петербурге открылась запись на прививку от COVID-19 через госуслуги 12:46
Актер Уилл Смит посетил тренировку "Зенита" в Дубае 12:45
Путин поздравил Патриарха с годовщиной интронизации 12:40
Путин поручил обеспечить права журналистов 12:30
В Челябинске после незаконного шествия завели дело о повреждении дорог 12:28
Состояние богатейших россиян увеличилось на 1,37 млрд долларов 12:27
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров 12:25
Число арестованных после незаконной акции в Петербурге достигло 50 человек 12:25
Госпитализированная с COVID-19 Жемчужная рассказала о своем состоянии 12:22
Зятя Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
01.02.2021 14:34
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о запрете звуковой рекламы на улицах

Текст: Татьяна Замахина
ЛДПР предложила запретить аудиорекламу с использованием громкоговорителей. Такой законопроект внесен в Госдуму.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сейчас прямого запрета на такую рекламу в федеральном законе "О рекламе" не имеется, говорится в пояснительной записке.

Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"
Минстрой обсудит инициативу по запрету на рекламу в почтовых ящиках

Как объяснил один из авторов, замруководителя фракции Ярослав Нилов, навязчивые рекламные объявления раздражают, и избавиться от них нельзя - в отличие от рекламы по телевизору. Ведь можно переключить канал или заняться делами во время рекламного блока, а с криками из мегафона под окнами жильцам приходится мириться.

"Получается, люди вынуждены терпеть бесконечные громогласные объявления на улице - об открытии нового магазина, об акциях и распродажах и так далее", - отметил депутат.

Внесенные поправки запрещают звуковую рекламу товаров и услуг с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звуковоспроизводящих устройств на улицах населенных пунктов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Закон "О рекламе"

Главное сегодня

Владимир Путин дал поручения в сфере правозащиты. Главное
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
Посольство РФ в Мьянме призвало россиян к осторожности
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит