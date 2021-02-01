В Госдуму внесен проект о запрете звуковой рекламы на улицах

Сейчас прямого запрета на такую рекламу в федеральном законе "О рекламе" не имеется, говорится в пояснительной записке.

Как объяснил один из авторов, замруководителя фракции Ярослав Нилов, навязчивые рекламные объявления раздражают, и избавиться от них нельзя - в отличие от рекламы по телевизору. Ведь можно переключить канал или заняться делами во время рекламного блока, а с криками из мегафона под окнами жильцам приходится мириться.

"Получается, люди вынуждены терпеть бесконечные громогласные объявления на улице - об открытии нового магазина, об акциях и распродажах и так далее", - отметил депутат.

Внесенные поправки запрещают звуковую рекламу товаров и услуг с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звуковоспроизводящих устройств на улицах населенных пунктов.