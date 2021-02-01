В Грузии с 1 февраля начнут снимать введенные из-за COVID-19 ограничения

В Грузии некоторые ограничения, введенные властями из-за пандемии коронавируса, будут упразднены с 1 февраля. Об этом сообщил координационный совет по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави откроются школы, магазины и торговые центры, возобновит работу общественный транспорт. Магазины откроются также в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, однако здесь учебные заведения и городской транспорт начнут работу с 1 марта, пишет РИА Новости. Горнолыжные курорты не будут открыты этой зимой, в городах Гудаури и Бакуриани закрыты гостиницы и приостановлены канатные дороги.

Строгие коронавирусные ограничения были введены властями Грузии еще в ноябре прошлого года, когда каждый день выявляли от 3,5 до 5 тысяч заболевших. По стране были закрыты школы, детские сады, вузы, торговые центры, рынки, приостановлена работа общественного и междугороднего транспорта, рестораны и кафе работают на вынос, а ночью действует запрет на передвижение транспорта и пешеходов.

Сейчас в Грузии ежедневно фиксируют от 300 до 700 случаев заражения коронавирусом. Премьер-министр Георгий Гахария пообещал, что если такая динамика сохранится на протяжении недели, а также учитывая, что вскоре Грузия получит первые дозы вакцины, то власти готовы постепенно начать снимать ограничение раньше обещанного.