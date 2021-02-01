В Испании после прививки все обитатели дома престарелых заболели ковидом

Вспышка коронавируса отмечена в доме престарелых в испанском городке Лагартера. Как стало известно местным СМИ, COVID-19 был выявлен у всех 78 обитателей центра, а также у ряда его сотрудников. И это при том, что в середине января они получили первую дозу вакцины от коронавируса. Вторую дозу им должны были ввести на этой неделе.

Как рассказали в руководстве центра, там соблюдались все протоколы безопасности, пожилые люди были изолированы в своих комнатах, и в первые две волны коронавируса в доме престарелых не заболел ни один человек. Проблемы возникли после вакцинации препаратом, разработанным Pfizer.

"13 января все жители, включая персонал резиденции, были вакцинированы первой дозой вакцины Pfizer, и через шесть дней первые симптомы начали проявляться у 10 жителей", - рассказали в социальном центре. Тогда положили, что у людей проявились побочные эффекты от первой дозы вакцины. Но проблема оказалась серьезнее.

Мэр Лагартеры Серхио Алиа обратился с просьбой к властям Кастилии-Ла-Манчи провести в городе массовое тестирование на коронавирус. В местечке, население которого составляет менее 1,5 тысячи человек, произошедшая вспышка COVID-19 вызывает серьезные опасения.