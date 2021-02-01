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01.02.2021 11:26
Рубрика: В мире

В Киргизии сменился глава правительства

Текст: Данияр Каримов

Правительство Киргизии возглавит руководитель Счетной палаты Улукбек Марипов. Его кандидатуру утвердила коалиция парламентского большинства. Он уже пообещал законодателям сократить на четверть количество министерских портфелей и провести реформы госаппарата, который считает чрезмерно раздутым.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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По словам Улукбека Марипова, количество министров в структуре правительства необходимо сократить с 22 до 16. Причем, в большей степени это коснется института вице-премьеров. Он рассматривает возможность оставить только одного заместителя, которому будет подчинен финансово-экономический блок - минфин и другие профильные ведомства.

Приоритетной задачей на посту он назвал борьбу с распространением коронавирусной инфекции и решение проблем энергетики. Эта отрасль, на его взгляд, пребывает в плачевном состоянии и нуждается в скорейшей реформе.

- В ближайшее время нам также предстоит решать вопросы пополнения бюджета, нужно поднимать экономику и искать резервы, - заявил он. - Впереди весенние полевые работы, соответственно, нужно к ним готовиться. Кроме того, в этом году необходимо провести референдум и выборы в парламент.

Улукбеку Марипову - 41 год. Счетную палату он возглавлял с 2016 года. В целом, в госслужбе работал чуть менее двадцати лет. До назначения в Счетную палату работал в аппарате главы государства.

До Улукбека Марипова правительство Киргизии возглавлял Садыр Жапаров. Последний сложил с себя полномочия после избрания его президентом Киргизии.

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