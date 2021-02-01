В Китае на дороги вышли беспилотные такси

В китайском городе Шеньчжень на дорогах появились беспилотные такси. Об этом сообщает Forbes.

Компания Autox стала второй в мире после Waymo, кому удалось запустить на дорогах общего пользования беспилотные такси. Автомобили построены на базе Chrysler Pacifica, которые оборудованы камерами, радарами, лидарами и обладают высокоточной 3D-картой местности.

По данным издания, в первое время проехать на беспилотнике смогут не все желающие, а лишь ограниченный круг людей. Три года назад аналогичный период испытаний проходила и американская Waymo, входящая в холдинг Alphabet. Полноценный коммерческий сервис Waymo запустила лишь летом 2020 года.