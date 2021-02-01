Новости

Байден встретится с сенаторами, предложившими урезать пакет поддержки экономики 06:52
В Корее из-за птичьего гриппа уничтожили почти 25 миллионов кур 06:38
Синоптики рассказали о приходе аномального тепла в Россию 05:57
Эпидемиолог: В России весной ожидается снижение заболеваемости COVID-19 05:53
Военные Мьянмы задержали президента страны и объявили ЧП 05:44
Эпидемиолог оценил вероятность заражения новыми штаммами коронавируса 05:15
В Польше смягчат санитарные ограничения по коронавирусу 05:05
Reuters: В Мьянме задержаны президент страны и госсоветник 04:48
Трамп нанял двух новых адвокатов в команду по импичменту 04:46
Роспотребнадзор предупредил об уловках мошенников на фоне пандемии COVID-19 04:24
Финансист перечислил случаи, когда банк оставляет себе часть вклада 04:23
Вильфанд: Суровая зима придет в Москву в конце недели 03:35
В Роструде напомнили о длинной рабочей неделе в феврале 03:28
Карантин в Израиле продлили до 5 февраля 03:21
НИИ гриппа: Новые штаммы коронавируса в России не циркулируют 02:48
Мультфильм "Душа" возглавил кинопрокат в России и СНГ 01:52
Британский ветеран-герой по сбору средств Том Мур госпитализирован с COVID-19 01:48
В Грузии с 1 февраля начнут снимать введенные из-за COVID-19 ограничения 01:39
Синоптик предупредил об аномальной погоде в феврале 01:30
В праздники россияне чаще всего покупали в аптеках маски и антисептики 00:56
Президент Милош Земан призвал применять "Спутник V" в Чехии 00:29
В Амстердаме полиция задержала более 30 участников протестов 00:17
Демонстранты в Ливане использовали против полиции 16 боевых гранат 31.01.2021
В Санкт-Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции 31.01.2021
Президент Чехии назвал шумиху вокруг Навального "балаганом" 31.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Сегодня страна простится с великим артистом и гражданином Василием Лановым
Сегодня страна простится с великим артистом и гражданином Василием Лановым
01.02.2021 06:38
Рубрика: В мире

В Корее из-за птичьего гриппа уничтожили почти 25 миллионов кур

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Порядка 82 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 выявлено в Республике Корея. Об этом сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства.

Фото: iStock
Станет ли искусственное мясо популярным в России

"Последняя вспышка опасного заболевания выявлена на птицеферме в городе Ансон столичной провинции Кёнгидо. Ветеринары исследуют еще один предполагаемый очаг инфекции", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В общей сложности с конца ноября прошлого года в стране уничтожено почти 25 миллионов голов домашней птицы (24,8 млн). Сообщается, что за последнюю неделю поднялись розничные цены на куриные яйца. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 38,8%. Куриное мясо за тот же период подорожало на 15,7%, а утиное - на 35,4%, уточнили эксперты.

В мире Восточная Азия Южная Корея

Главное сегодня

Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина
МИД РФ: США сознательно поощряют протесты в России
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России
Синоптик предупредил об аномальной погоде в феврале
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah