В Корее из-за птичьего гриппа уничтожили почти 25 миллионов кур

Порядка 82 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 выявлено в Республике Корея. Об этом сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства.

"Последняя вспышка опасного заболевания выявлена на птицеферме в городе Ансон столичной провинции Кёнгидо. Ветеринары исследуют еще один предполагаемый очаг инфекции", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В общей сложности с конца ноября прошлого года в стране уничтожено почти 25 миллионов голов домашней птицы (24,8 млн). Сообщается, что за последнюю неделю поднялись розничные цены на куриные яйца. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 38,8%. Куриное мясо за тот же период подорожало на 15,7%, а утиное - на 35,4%, уточнили эксперты.