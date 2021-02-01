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01.02.2021 16:10
Рубрика: Общество

В Москве простились с народным артистом Василием Лановым

Текст: Андрей Васянин
На фото, вывешенных на фасаде Театра им. Вахтангова, и на портрете в зале Лановой был чем-то неуловимо похож на Дон Кихота. Высокий, прямой, непоколебимый. Он и в жизни был таким. Свято верил в цифровой XXI век в непобедимую силу русской классики. Оскорблялся, когда его спрашивали о высоких постах. Не терпел лжи. Отказывался в свои 87 беречь силы: "Чувствую себя неплохо,… болеть мне некогда… намечено множество поездок по стране…" - говорил Лановой журналистам всего две недели назад.

У девушки, пришедшей к Вахтанговскому за час до начала траурной церемонии, за плечами футляр со скрипкой, в руке гвоздики, завернутые в газете. "Вот, наврала на работе, что приболела, а сама сюда, - Ксения говорит сквозь слезы, то и дело переходит на шепот. - Понимаю, что так нельзя, но …не знаю …есть ли у меня такой же любимый музыкант, как Лановой актер. Он играл всегда на полную громкость - и я понимала, что его громкость была настоящая, искренняя".

Фото: Александр Куров/ТАСС
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В зрительном зале Вахтанговского театра нет прощальных речей, музыка приглушена, между традиционными траурными Шубертом и Моцартом время от времени включают Ланового, читающего нам Маяковского, Пушкина. "Скучая суетным прозванием поэта / Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал / Жужжанью дальнему упреков и похвал…"

Записи включают тоже негромко, чтобы не отрывать пришедших проститься с актером от раздумий и воспоминаний.

Звучит голос актера: "Творчество дает радость, и моменты, когда ты больше всего страдаешь, рыдаешь и плачешь - самые счастливые для настоящего актера". Вот он рассказывает давние истории из своей жизни: "Дело было в доме отдыха "Актер". Зашел я утром к Фрадкину, позвать его на море, а он - о, Вася, ты первым эту песню послушаешь! - и запел мне "Родные березы не спят…". А следом "Березы" Фрадкина в траурном зрительном зале - в исполнении самого Василия Семеновича.

Ощущение, что Вахтанговский не может прийти в себя. Актеры, известные на всю страну, привыкшие без запинки читать длиннющие монологи, мучительно ищут перед камерой слова, и голос дрожит. Как и у молодых людей, студентов, которых в зале и в очереди, стекающей от зала к раздевалке, - большинство. Кажется, весь Щукинский институт, где Лановой заведовал кафедрой сценической речи, пришел проститься.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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- Самый доброжелательный на просмотрах и самый яростный на разборах, - вспоминает третьекурсница Саша. - И, вы знаете, при этом такой… молодой. Озорной даже. Однажды видела, как он по нашей лестнице - не бежал, а летел!

Провожали Ланового в декорациях его любимого спектакля - "Пристань", в которой он тоже читал своего любимого Пушкина. Музыка литовца Фаустаса Латенаса - тоже из этого спектакля. Угол сцены занимала колонна с капителью, часть декораций, в которых все Вахтанговские "старики" - тогда еще живые, от Яковлева до Шалевича, - играли сцены из Дюренматта, Бунина, Брехта...

"Да здравствует солнце, да скроется тьма!" - требовал в "Пристани" максималист Лановой от имени любимого Пушкина. И, уходя со сцены, вскинув на прощание руку с букетом белых цветов. Герой - теперь уже былых времен. По крайней мере, будем помнить - какими бывают герои.

После прощания в театре народного артиста Василия Ланового похоронили в понедельник на Новодевичьем кладбище.

Прямая речь

Сергей Маковецкий, народный артист России:

- Война для Ланового осталась теми свистящими над головой пулями - когда немецкий солдат, как бы глумясь, пустил над головой мальчишки Васи автоматную очередь. Но Василий Семенович остался романтиком - ко всем приветливым. Для друзей всегда была готова улыбка и невозможно было понять, в каком он на самом деле настроении. Зато у всех теплело на душе. Он обволакивал энергией тебя - и зрителя.

Илья Котов, контр-адмирал в отставке, Герой России:

- Весь личный состав моего дивизиона подлодок смотрел "Офицеров" не раз и не два. А меня этот фильм просто воспитывал, учил правильным вещам, учил быть офицером. "Это вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним". Меня и слова песни, и его герой Иван Варрава по сей день "пробивают" до слез.

Александр Олешко, заслуженный артист России:

- Красота поступков, честь, достоинство, правильно сложенная палитра творческого пути - вот что такое Лановой. В своих ролях и в жизни он неповторим. Нам было счастье видеть, слышать, общаться с ним. Он выполнил на земле все свои задачи - и теперь душа его летит легко и свободно. Хотя нам от этого сейчас не легче.

Общество Утраты Культура Кино и ТВ Наше кино Умер Василий Лановой

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