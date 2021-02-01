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01.02.2021 12:17
Рубрика: Общество

В Намангане презентовали электронный русско-узбекский словарь

Текст: Елена Кухтенкова
В Намангане презентовали электронный русско-узбекский и узбекско-русский словарь. Его можно будет загрузить через приложение на смартфоне.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Идея создания уникального разговорника принадлежит лауреату Пушкинского конкурса "РГ", заместителю председателя Русского культурного центра Наманганской области Республики Узбекистан, преподавателю Наманганского государственного университета Азизе Мирзаназаровой. Русист рассказала, что во время пандемии пришла мысль облегчить жизнь студентам и школьникам и создать ресурс, который помог бы им выучить русский.

Фото: istock
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В работе над словарем приняли участие не только преподаватели университета, но и специалисты-айтишники Израиля. "Итогом стал русско-узбекский и узбекско-русский разговорник. Совсем скоро планируем запустить его на Рlay Market" - прокомментировала "РГ" Азиза.

Студенты факультетов с узбекским языком обучения на ура приняли словарь. Им понравилась легкость работы с приложением, возможность прослушать фразы, которые представлены как на латинице, так и на кириллице. Последнее дает возможность использовать приложение тем, кто привык к кириллическому алфавиту. Есть в приложении и национальная "изюминка": разговорник украшен узбекским орнаментом!

Лауреат Пушкинского конкурса "РГ" также подчеркнула, что разговорник - пример взаимодействия программиста и предметника.

"Для нас дистанционное обучение стало возможностью открыть новые двери в новые возможности", - рассуждает Мирзаназарова.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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