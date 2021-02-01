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Рубрика: Происшествия

Русский слоган к закону логана

Текст: Александр Гусаров
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8371)
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич вновь предложил разработать российский аналог американского закона Логана. Этот акт 1799 года предусматривает уголовную ответственность за несанкционированные и несущие вред интересам США контакты граждан с представителями иностранных государств, имеющих политические или торговые споры с Соединенными Штатами.

Инициатива выдвинута в контексте недавнего обращения "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, внесен Минюстом России в список иноагентов. - Прим. "РГ"), основанного Алексеем Навальным, к иностранным государствам с призывом ужесточить санкции против российских чиновников, бизнесменов, финансистов и журналистов. "Конечно, эта ситуация абсолютно вопиющая. Здесь речь идет абсолютно о госизмене", - сказал Малькевич.

Фото: LIFE
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Акт Логана был принят в 1799 году в связи с попытками американского доктора-законодателя из Филадельфии вести закулисные переговоры с Францией, враждебно настроенной в тот момент к официальному Вашингтону.

В целом дух закона заключался в предотвращении нанесения ущерба национальным интересам США в результате самоуправства или вмешательства в международные дела своей страны отдельных и никем не уполномоченных на то граждан. "Любой гражданин США, где бы он ни находился, который без разрешения Соединенных Штатов прямо или косвенно совершает или вступает в переписку с любым иностранным правительством или его должностным лицом... должен быть оштрафован или заключен в тюрьму сроком не более чем на три года", - отмечается в тексте "акта Логана" (на текущий момент штраф составляет 5 тысяч долларов США). В наши дни политики в США неоднократно угрожали применить этот документ друг против друга в межпартийных дрязгах.

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