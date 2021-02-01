Инициатива выдвинута в контексте недавнего обращения "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, внесен Минюстом России в список иноагентов. - Прим. "РГ"), основанного Алексеем Навальным, к иностранным государствам с призывом ужесточить санкции против российских чиновников, бизнесменов, финансистов и журналистов. "Конечно, эта ситуация абсолютно вопиющая. Здесь речь идет абсолютно о госизмене", - сказал Малькевич.
Акт Логана был принят в 1799 году в связи с попытками американского доктора-законодателя из Филадельфии вести закулисные переговоры с Францией, враждебно настроенной в тот момент к официальному Вашингтону.
В целом дух закона заключался в предотвращении нанесения ущерба национальным интересам США в результате самоуправства или вмешательства в международные дела своей страны отдельных и никем не уполномоченных на то граждан. "Любой гражданин США, где бы он ни находился, который без разрешения Соединенных Штатов прямо или косвенно совершает или вступает в переписку с любым иностранным правительством или его должностным лицом... должен быть оштрафован или заключен в тюрьму сроком не более чем на три года", - отмечается в тексте "акта Логана" (на текущий момент штраф составляет 5 тысяч долларов США). В наши дни политики в США неоднократно угрожали применить этот документ друг против друга в межпартийных дрязгах.