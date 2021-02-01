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Рубрика: В мире

В Польше смягчат санитарные ограничения по коронавирусу

Фото: AP Photo / Czarek Sokolowski Фото: AP Photo / Czarek Sokolowski
Фото: AP Photo / Czarek Sokolowski

С первого февраля в Польше несколько смягчат ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса. Власти приняли решение открыть торговые центры. До этого момента в республике работали лишь аптеки, а также магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Фото: AFP/BERTRAND GUAY
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Принять посетителей вновь смогут музеи и галереи искусства. Согласно требованиям, максимальное количество посетителей будет составлять один человек на 15 квадратных метров. Это правило распространится и на работу торговых точек, пишет РИА Новости. Кроме того, в польских магазинах с понедельника отменяются так называемые "часы пенсионеров". Ранее в будние дни с 10:00 до 12:00 магазины обслуживали только лиц старше 60 лет.

Тем не менее, в Польше сохраняется режим эпидемии, введенный в марте прошлого года. Закрытыми остаются горнолыжные центры, бассейны, тренажерные залы, гостиницы, кафе и рестораны. На уроки приходят только учащиеся 1-3 классов, остальные - занимаются удаленно. В силе остается и масочный режим, в том числе и на улице.

По данным специалистов американского Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире, в Польше положительный тест на коронавирус получили уже 1 миллион 513 тысяч 385 жителей республики.

В мире Европа Польша Пандемия коронавируса COVID-19

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